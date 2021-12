Courtois baja la persiana

Thibaut Courtois lleva casi un mes a cero. El portero del Real Madrid ha echado el cierre a su portería y no encaja un gol desde hace seis encuentros. El pasado 28 de noviembre, Rafa Mir hacía ir por última vez al belga a recoger el balón del fondo de su portería. Desde entonces, cinco partidos consecutivos –cuatro de Liga y uno de Champions– dejando su portería a cero. Unos números que reflejan que el guardameta del conjunto madridista está en el mejor momento de su carrera, consolidado como uno, si no el mejor, portero del mundo.

Courtois se ha consolidado bajo palos como un jugador determinante, salvando al equipo con sus paradas y permitiéndoles conseguir una importante renta de puntos al frente de la clasificación de la Liga Santander. De hecho, en los últimos siete encuentros disputados por los blancos, sólo en el citado ante el Sevilla no han conseguido dejar a cero su puerta.

Los madridistas han pasado de ser un equipo débil en defensa, encajando un importante número de goles en las primeras jornadas de la Liga. Sin embargo, a base de una notoria mejora atrás y, sobre todo, a las actuaciones sobresalientes de su portero, han conseguido revertir la situación y ser, hoy por hoy, el tercer equipo que menos goles encaja del campeonato, con 15, superando sólo los registros del Sevilla –12– y del Athletic –14–.

La andadura en Champions ha sido aún mejor para los blancos. De los seis partidos de la fase de grupos, sólo encajaron goles en dos: en la sorpresiva derrota en el Bernabéu ante el Sheriff y también en casa frente al Shakhtar. Los de Ancelotti se han clasificado para los octavos de final siendo junto al Bayern el equipo que menos goles ha recibido en esta primera ronda de la máxima competición.

La mejora, liderada por Courtois

Los datos de este curso muestran una clara evolución más que favorable para la defensa madridista y para el propio Courtois. Desde que comenzó la temporada, el Real Madrid ha ido a más, logrando convertirse en uno de los equipos más sólidos ya no del campeonato liguero, si no también de Europa. Aunque no son el equipo que menos concede, sí que son uno de los que menos encaja y, en la Liga, al que más disparos hay que hacerle para marcarle un gol.

Pero no fue así desde el comienzo. De lo que llevamos de curso, se pueden diferenciar dos etapas, marcadas por el punto de inflexión que supuso la derrota ante el Espanyol, antes del parón internacional de octubre. Hasta entonces, el conjunto madridista había encajado un total de 12 goles en 10 partidos. A partir de ahí, en los 14 encuentros siguientes, han recibido únicamente seis, pasando de más de un gol por partido a un promedio en ese periodo 0,43 goles.

La mejoría de los madridistas en el apartado defensivo ha provocado que los blancos no hayan caído en ese tiempo, sumando 12 victorias y dos empates. Un balance que está, en parte, provocado por las grandes actuaciones de Courtois. Mientras que Benzema y Vinicius marcan los goles del Real Madrid, el belga es igual de importante que ellos en su área. Sus paradas han permitido a los blancos salvar los muebles en varios partidos esta temporada, consolidándole –pese a no serle reconocido– como uno de los mejores del mundo bajo palos.