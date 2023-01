Courtois: «Los agarrones son una lotería, unas veces entra el VAR y otras no»

Thibaut Courtois analizó el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El portero belga comentó que el partido les deja con mal sabor de boca, pero que deben ganar ante el Valencia este jueves para volver a tener una buena dinámica. La defensa blanca volvió a dejar la portería a cero, pero no pudieron lograr la victoria ante un gran equipo.

Partido casi perfecto

«Un poco mal sabor de boca porque quieres ganar el partido. Hoy hemos hecho mucho para ganar con muchas ocasiones y hemos lo hemos merecido, pero nos sabe mal. La Real Sociedad es un gran equipo, que te puede complicar, pero hoy ha sido al revés y un empate te sabe mal»

Remiro

«Es un gran portero, no es fácil el mano a mano con Vinicius. Lo hace muy bien y Vini la pica pero es un gran partido para él, pero una pena para nosotros por no haber metido gol».

Posible penalti

«He escuchado que ha podido ser penalti, pero los agarrones a veces se pita y a veces no, son una lotería como las manos, el VAR a veces entra y a veces no. Tuvimos muchas ocasiones para ganar, pero un penalti dudoso no lo va a cambiar».

Clasificación

«Hay que ganar el jueves al Valencia. Ellos (Barcelona) han jugado por delante de nosotros y nos han metido presión. Lo que tenemos que hacer es ganar el jueves y entrar en buena dinámica. El jueves hay que seguir y volver a ganar».