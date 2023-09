La convocatoria del Real Madrid para el duelo contra la Real Sociedad que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu tiene como gran novedad la presencia de Dani Ceballos en la lista. El utrerano, que se entrenó con un vendaje en la pierna derecha, ya está recuperado de la lesión que sufrió durante la pretemporada. El que sigue sin estar en disponible para Carlo Ancelotti es Mendy. El italiano espera poder contar el próximo miércoles contra el Unión Berlín en el debut de Champions.

Ceballos se lesionó el pasado 13 de julio, cuando el Real Madrid estaba comenzando la pretemporada en Valdebebas y todavía no se había subido a un avión para arrancar la gira por Estados Unidos. Ese día el conjunto blanco emitía el siguiente parte médico: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución».

Ceballos no estuvo con el Real Madrid en Estados Unidos, se ha perdido las cuatro primeras jornadas de Liga y ahora, con la temporada empezada y el centro del campo siendo el sostén de un equipo que va líder, tendrá muy complicado hacerse con minutos. Kroos y Modric están sufriendo el elevado nivel de Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bellingham, por lo que el andaluz no va a ser menos. No obstante, va a luchar por intentar convencer a Ancelotti.

Mendy tendrá que esperar

El que sigue sin estar disponible para el duelo contra la Real Sociedad es Mendy. Ancelotti ha dejado claro en sala de prensa que el francés no volverá a estar convocado hasta que no esté a tope. «Ceballos estará en la convocatoria y Mendy no. Tiene que seguir su plan. Queremos meterlo cuando esté listo al cien por cien, que será el miércoles», explicó el italiano en rueda de prensa.

Mendy se lesionó ante el Barcelona en pretemporada. El francés sufrió una dolencia en el bíceps femoral derecho que, en un primer momento, le iba a mantener unas dos semanas de baja. Finalmente, si termina entrando en la convocatoria, habrá estado más de un mes en la enfermería. El defensa necesita regularidad para volver a ser intocable y para hacer cambiar al Real Madrid la idea de venderle.

Los canteranos de la convocatoria

Además, Carlo Ancelotti ha contado con tres canteranos para este encuentro. Cañizares hará las labores de tercer portero, mientras que Nico Paz y Gonzalo García reforzarán al equipo blanco en el duelo contra la Real Sociedad.

El Real Madrid se mide a la Real Sociedad en la quinta jornada de la Liga. Los blancos llegan a este encuentro líderes e invictos tras haber vencido a Athletic, Almería, Celta y Getafe. Por otro lado, los donostiarras llegan a este encuentro con seis puntos tras hacer empatado las tres primeras jornadas y haber ganado al Granada antes del parón.

Convocatoria del Real Madrid