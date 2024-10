Convocatoria del Barcelona contra el Real Madrid: Eric García se queda fuera

El Barcelona viaja a la capital de España para enfrentarse al Real Madrid con una convocatoria con seis bajas ya conocidas. Eric García, que no entrenó el pasado viernes, se queda en la ciudad Condal junto al resto de lesionados: Ter Stegen, Araujo, Bernal, Christensen y Ferran Torres.

Hansi Flick no hace experimentos y realiza una convocatoria sin sorpresas para la visita del Barcelona al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu. Gavi, De Jong, Fermín y Dani Olmo vuelven a entrar por tercera semana consecutiva junto a sus compañeros. Uno de los cuatro será titular en la alineación del técnico alemán.

Las directivas del Real Madrid y Barcelona no atraviesan su mejor momento desde que estalló el Caso Negreira, la realidad es que en esta ocasión no habrá el tradicional almuerzo en el restaurante Zalacaín porque así lo han decidido ambos clubes. Los azulgranas no se han negado a nada y estaban dispuestos a cualquier tipo de reunión, mientras que la entidad presidida por Florentino Pérez ha decidido organizar una merienda a las 19:45 horas en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, ambas directivas se verán las caras en la previa del que será el primer Clásico de la temporada. Los mandamases de ambos equipos mantendrán una merienda antes de que comience el partido, una práctica cada vez más habitual cuando el partido se celebra a las 21:00 horas. Sin ir más lejos, ya lo hicieron así en el duelo ante el Villarreal.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Real Madrid en el primer Clásico de Liga: Cubarsí, Balde, Íñigo Martínez, Gavi, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín, Marc Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Olmo, De Jong, Koundé, Szczesny, Kochen, Héctor Fort, Gerard Martín y Sergi Domínguez.

El Barcelona llega en plena forma al Clásico

El Barcelona llega volando al primer Clásico de la temporada. Es líder de la Liga con nueve victorias en diez partidos y visitará al Real Madrid después de golear al Bayern de Múnich en Champions League en el primer duelo exigente para el cuadro azulgrana.

El momento de forma que vive el Barcelona actualmente es de dulce. Ha ganado nueve partidos en las primeras diez jornadas, con solamente una derrota, llega al Clásico con tres puntos más que el Real Madrid en lo más alto de la clasificación y sus jugadores están en plena forma física.

Esta semana era el primer gran examen para Hansi Flick y por el momento está sacando un sobresaliente. Goleó a todo un Bayern de Múnich en Montjuic (4-1) con una eficacia tremenda. Cuatro disparos a puerta y cuatro goles, con un hat-trick de un Raphinha que está imparable. Pero ahora Flick disputa su primer Clásico oficial contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y para ratificar ese sobresaliente debe salir victorioso del coliseo blanco, o al menos volver a transmitir esas buenas sensaciones que está dejando el cuadro blaugrana.