La confesión de un ex compañero de Mbappé: «Es inevitable que acabe en el Real Madrid»

El culebrón con Kylian Mbappé ya está llegando a su fin. Dentro de tres meses, el próximo 1 de julio, la estrella francesa se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid. Pocas personas en el mundo del fútbol se esconden ya sobre este tema que ya no es un secreto. El último en mojarse ha sido Ander Herrera, jugador del Athletic Club y ex compañero de Mbappé en el Paris Saint-Germain.

«Sí, por supuesto», respondió Ander Herrera en una entrevista cuando fue preguntado acerca de si ve a Mbappé jugando en el Real Madrid. Su ex compañero en el PSG no dudó en afirmar que la estrella gala jugará de blanco la próxima temporada.

«Yo creo que los caminos tarde o temprano se iban a encontrar. Es inevitable que Kylian Mbappé acabe en el club más grande de la historia del fútbol. Yo ya lo he dicho, soy zaragozista y he jugado en el Manchester United y en el PSG. Pero lo obvio no se puede negar. Los mejores jugadores de la historia, inevitablemente, tienen que estar ligados al club más exitoso de la historia. Y ese es el Real Madrid. Es lo que hay», señaló con rotundidad Ander Herrera en una entrevista concedida a El Chiringuito con motivo de la final de la Copa del Rey que se disputa este fin de semana en Sevilla entre Athletic Club de Bilbao y Mallorca.

Ander Herrera coincidió con Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain y conoce perfectamente a la estrella francesa. El futbolista del Athletic Club fue muy claro al señalar que el galo jugará en el Real Madrid a partir del 1 de julio, tal y como adelantó Eduardo Inda en exclusiva en OKDIARIO.

La tensa relación entre Mbappé y Luis Enrique

La relación entre Kylian Mbappé y Luis Enrique continúa más tensa que nunca a solamente tres meses de que la estrella gala abandone el PSG para recalar en el Real Madrid a partir del 1 de julio. El técnico asturiano volvió a retirar a su atacante francés a falta de media hora para el final, y Kylian no se lo tomó nada bien. Al final del partido, Mbappé publicó un enigmático mensaje en redes sociales.

La tensión en el PSG es palpable tras el último episodio entre Luis Enrique y Kylian Mbappé. El cuadro parisino ganaba 0-1 en casa del Olympique de Marsella en el clásico francés cuando el entrenador español decidió retirar del campo a la estrella francesa en el minuto 65. No es la primera vez que lo hace y la cara de Mbappé era un poema. Se retiró incluso a los vestuarios visiblemente enfadado. No es para menos.

Tras la finalización del partido, Kylian Mbappé publicó una fotografía en sus redes sociales que ya es viral. La estrella del PSG posteó una imagen donde aparece él de espaldas en el Vélodrome bajo la lluvia, aparentemente decaído y con el brazalete en una de sus manos. Una imagen, además, que se produjo en el momento que Luis Enrique decide cambiarle. Lo más sorprendente es que no la acompañó de ningún mensaje y tampoco posteó nada sobre la victoria. Su publicación, horas después de publicarse, estaba repleta de escudos del Real Madrid en los comentarios. Un enigmático mensaje a justo tres meses de marcharse a la entidad blanca.