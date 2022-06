Cicinho admite que iba borracho a los entrenamientos del Madrid: «Me bañaba en perfume»

Cicinho, ex internacional brasileño y jugador del Real Madrid en 2006, reconoció su falta de profesional en el equipo blanco. El lateral diestro, que militó en más de una decena de clubes, confesó que tuvo un problema con el alcoholismo en la capital de España llegando a acudir borracho a los entrenamientos.

El jugador que posteriormente se marcharía a la Roma desveló sus trucos para no ser pillado. «Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume antes de los entrenamientos. En mi profesión, como ex deportista de fútbol profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes», admitió en la serie ‘Ressaca’ emitida por EPTV

Cicinho fue un brasileño más de su generación que no supo gestionar bien la fama y cayó en el alcoholismo como Adriano, Ronaldinho u otras estrellas. «El alcohol te rodea de gente a la que le gusta ese estilo de vida, y la gente que te quiere de verdad queda excluida. Tengo un hijo de 15 años y siempre le estoy pidiendo disculpas. En ese momento él tenía dos años y ni siquiera lo entendía bien, pero en mi cabeza eso quedó grabado», dijo.

El lateral se retiró en 2018 tras una carrera en la que pudo haber sido mucho más de lo que fue. «Yo competía con Dani Alves por ser el mejor lateral de Brasil y me quedé por el camino. El alcohol me lo impidió. Estuve en el Madrid y no pude evitar llegar borracho a los entrenamientos», zanjó arrepentido.

Cicinho tuvo un debut fulgurante con el Real Madrid disputando 26 partidos. El brasileño, que consiguió sentar en el banquillo a Michel Salgado, entró en un bache en la siguiente temporada teniendo apenas ocho participaciones en el equipo. Ahora parece que se esclarecen las causas de ello.