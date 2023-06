Chukwueze rompe su silencio y se pronuncia sobre su fichaje por el Real Madrid

Uno de las sorpresas de este año en la Liga podría comenzar un nuevo capítulo la temporada que viene. El nombre de Samu Chukwueze fue relacionado con el Real Madrid tras su exhibición en el encuentro liguero del Santiago Bernabéu entre los blancos y el Villarreal, su equipo. Ahora, el nigeriano es pretendido por varios clubes europeos y se encuentra a las puertas de un verano que marcará el devenir de su carrera como futbolista.

El delantero del submarino amarillo acaba de cuajar su mejor año en Primera División. Sus 13 goles y 11 asistencias le han llevado a colarse en las agendas de equipos como el Milan, entre otros. Pero la principal pregunta es si el Madrid realmente se llegó a interesar por él, a lo que el propio jugador respondió que no lo sabe.

«La gente siempre va a hablar. Yo sólo pienso en el Villarreal. No leo lo que ponen en las redes sociales. Eso no importa. Lo que importa es el momento. ¿Y si es mentira? ¿Y si no es real? No lo sé. Por ahora, creo que no es verdad. Lo único que es real es el Villarreal», dijo un Chukwueze al que, según sus palabras, es imposible detectar ningún atisbo de pista.

El nigeriano también realizó una valoración de lo que fue su actuación en el Bernabéu, un día en el que se echó su equipo a la espalda para conseguir el triunfo por 2-3. «Es un sueño hecho realidad. ¿Quién no ha soñado con marcar un gol en el Bernabéu? ¡Pues yo marqué dos! Fue histórico para mí y para el Villarreal», comentó en una entrevista concedida a la revista Panenka.

Aún así, dejó la puerta abierta a nuevas oportunidades. Aunque la temporada que viene podría volver a disputar la Europa League, una competición que el propio Chukwueze ya conquistó en 2021, este mantiene el misterio en torno a su porvenir. «Irme del Villarreal sería muy difícil para mí. Pero nunca sabes qué puede pasar en el futuro», concluyó el futbolista del submarino.