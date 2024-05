Chiellini desvela la ambición de Cristiano: «Quería ser más fuerte que todo el Madrid»

Cristiano Ronaldo anunció su marcha del Real Madrid en mayo de 2018, justo después de ganar la decimotercera Copa de Europa en Kiev frente al Liverpool. Al principio, muchos madridistas no creían que una relación tan idílica en lo profesional pudiese acabar después de volver a triunfar en la Champions pero el luso mostró su deseo de salir del equipo blanco y Florentino Pérez le puso precio.

La Juventus de Turín pagó 117 millones de euros y el luso abandonaba el Santiago Bernabéu cuatro Copas de Europa, dos Ligas y dos Copas del Rey después para unirse a la ‘vecchia signora’. Allí le esperaba Giorgio Chiellini, emblema del equipo blanquinegro, que ahora ha desvelado cómo fue compartir vestuario con el cinco veces Balón de Oro tras su fría salida del Real Madrid.

«Su personalidad en los momentos difíciles me impresionó. El primer año quería sacudir al mundo y demostrar que era más fuerte que todo el Real Madrid», comentó el central italiano después de que la estrella lusa llegara a Turín con ganas de revancha hacia el club presidido por Florentino Pérez, al que había dado tanto y al que debía tanto.

Chiellini ha afirmado que el deseo de Cristiano Ronaldo era devolver a la Juventus a una posición dominante en el fútbol europeo, es decir, convertirla en campeona de Europa. La primera temporada fue en la que el luso contaba con una plantilla más fuerte y, después de remontar la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, el vestuario se veía capaz de conquistar la ‘Orejona’. Pero las lesiones y un gran Ajax frenaron el deseo de Cristiano. «Tuvimos mala suerte con las lesiones y perdimos contra el Ajax. Si hubiésemos llegado a la final, él nos habría llevado a la victoria», aseguró Giorgio Chiellini.

Chiellini exculpa a Cristiano

Los siguiente años la plantilla y el equipo se debilitaron por lo que fue mucho más complicado para Cristiano Ronaldo poder liderar un grupo campeón en Europa. Además, el portugués ya no era un niño y los años también pesaban en su rendimiento que, aun así, seguía siendo excelso en la mayoría de ocasiones. «En los años siguientes el nivel bajó un poco y él con más edad ya no podía cargar con el equipo él solo. Él era la guinda del pastel, pero necesitaba un pastel más grande, reconoció el capitán turinés en el podcast «The BSMT».

Aun así, a Cristiano Ronaldo le dio tiempo a conquistar dos ‘Scudettos’, dos Supercopas, una Coppa de Italia y a ser el máximo goleador de la Serie A. Marcó 101 goles en 134 encuentros, lo que le aupó directamente al puesto al decimocuarto escalón de los máximo goleadores históricos de la Juventus de Turín.

En cuanto al trato personal que dispensó Cristiano a sus nuevos compañeros cuando llegó al vestuario de la ‘vecchia signora’, Chiellini se deshizo en elogios hacia el luso. «Pude apreciarlo. Es un jugador como una ‘multinacional’, pero encajó bien en el grupo. No es como los demás, no puede serlo. No puedes pedirle que tome un aperitivo en el centro de la ciudad, pero nunca falló cuando fue necesario. Tampoco en las cenas de equipo. Es respetuoso, casi obsesivo cuidando su cuerpo y en su preparación. Quiere marcar y ganar. Fue un honor ser su capitán en la Juventus y vivir cada día con un campeón como él», sentenció el ex capitán del conjunto turinés y de la selección italiana.