La charla entre Ronaldo y Messi sobre la expulsión de Correa: «Fue un codazo…»

La expulsión de Ángel Correa en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid llegó hasta la gala de los premios The Best, hasta el punto de que Ronaldo Nazario y Leo Messi comentaran dicha jugada. Ambas estrellas de la pelota se vieron las caras y el brasileño también quiso felicitarle por su nuevo premio por el que fue nombrado el Mejor Jugador para la FIFA.

«Enhorabuena por el Mundial. ¡Qué lindo! ¿eh? Ya te vi cómo disfrutabas. Es increíble. Me alegré un montón», comenzaba Ronaldo. «Ya te vi en el derbi hablando», le contestó el argentino. «El Cholo que decía que no era penalti, fue un codazo… y el Cholo decía que no era falta. Enhorabuena por todo. Ya le dije a Pepe que voy a estar toda la semana que viene por ahí y, si eso, tomamos un café», terminó el brasileño la conversación entre risas.