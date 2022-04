Celta-Real Madrid: prohibido meterse en líos

El Real Madrid viaja a Vigo con la sensación de que el duelo ante el Celta tiene aroma de final. La última vez que los blancos jugaron un partido el resultado fue muy duro para sus intereses. Los hombres de Carlo Ancelotti fueron arrollados por el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Los madridistas jugaron uno de los peores duelos que se les recuerdan y, lo que es peor, ese resultado dio vida a los azulgranas y al Sevilla, que se medirán este fin de semana en un choque por saber quién va a intentar luchar por la Liga hasta el final.

En estas dos semanas sin fútbol, ya que tras la debacle contra el Barcelona llegó el parón de selecciones, el Real Madrid ha tenido tiempo para recapacitar, corregir errores y convencerse de que la única manera de pedir perdón es sumando los tres puntos en Balaídos. Todo lo que no sea ganar ante el Celta será abrir un nuevo escenario en la lucha por el título de Liga. El que sume la victoria meterá presión a los blancos si no son capaces de sumar los tres puntos frente a los gallegos.

Para este encuentro el Real Madrid tendrá tres ausencias. Dos de jugadores y una en el banquillo. Jovic, con un golpe en el tobillo, e Isco, con molestias en la espalda, se quedan fuera de la lista. Además, Carlo Ancelotti también lo tendrá que ver por la televisión, ya que se sigue recuperando del coronavirus. Por otro lado, los blancos recuperan a Benzema, que apunta a titular, y Mendy. Ambos han superado las lesiones musculares que sufrían.

Por lo tanto, el once con el que saldrán los blancos ante el Celta será el mejor que tienen. No hay espacio para las rotaciones. Courtois estará en la portería, mientras que por delante del belga formarán Carvajal, Militao, Alaba y, posiblemente, Mendy, aunque no se puede descartar que el francés comience en el banquillo dejando paso a Nacho. En el centro del campo Casemiro y Kroos parecen fijo, mientras que Valverde podría dar descanso a Modric. Y arriba actuarán Rodrygo, Vinicius y Benzema.

El orgullo en juego

El Celta llega a este partido con muy pocas cosas en juego. Ya salvado y demasiado lejos de Europa, los de Coudet no tienen grandes objetivos en el tramo final de la temporada. No obstante, ganar al Real Madrid les daría un golpe de moral importante a los gallegos, que durante toda la semana han utilizado las redes sociales para calentar el encuentro.

Los vigueses competirán a tope hasta que se acabe la temporada, aunque los objetivos sean escasos. En cuanto al once, Kevin Vázquez ocupará el puesto del lesionado Mallo, mientras que arriba lo normal es que forme de titular Galhardo, ya que Mina lleva toda la semana en Almería declarando por un juicio por presunta agresión sexual. Cervi también podría volver al once en detrimento de Nolito, mientras que Araújo superó sus molestias y jugó con México el segundo partido, por lo que estará disponible.