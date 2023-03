Ceballos y un posible interés del Barça: «Tiene otros problemas por los que preocuparse»

El futuro de Dani Ceballos está en el aire. Todavía no se sabe nada sobre su continuidad en el Real Madrid y OKDIARIO le preguntó sobre un posible futuro en el eterno rival del conjunto blanco, el Barcelona. El utrerano se mostró tajante sobre esa posibilidad: «Soy jugador del Real Madrid y el Barcelona tiene otros problemas por los que preocuparse que no son pequeños».

Por otro lado, reconoció no estar pensando ahora mismo en su futuro. El Real Madrid todavía se está jugando muchas cosas y está más centrado que nunca: «No me he parado a valorar equipos. Todo lo que sea pensar en el futuro está de más. Hay tres competiciones todavía en las que estamos vivos. El que más me importa es el de Noruega, que es el que me va a permitir sentirme importante de nuevo».