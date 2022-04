La victoria del Real Madrid ante el Sevilla estuvo cargada de polémica. El conjunto madridista sufrió dos jugadas más que controvertidas, puesto que reclamaron un penalti por manos de Diego Carlos y, sobre todo, le anularon un gol de Vinicius Junior por unas manos ficticias que, pese a consultar el VAR, Cuadra Fernández se mantuvo en su decisión inicial de que no subiese al marcador, aunque el balón le toca en el hombro y no en el brazo. Dani Ceballos, que no pudo estar en el Sánchez-Pizjuán tras su positivo por coronavirus, explotó en las redes sociales tras la decisión del colegiado.

El mediocentro madridista reaccionó en su perfil oficial, tildando de «vergüenza» lo que estaba pasando en el estadio sevillista. Entonces, el partido iba 2-1 a favor de los sevillistas, con el conjunto blanco volcado buscando darle la vuelta. El gol de Vinicius, de haber subido al marcador, suponía el empate a dos, que al final acabó llegando por medio de Nacho y que Benzema acabó convirtiendo en victoria.

JAJAJAJAJA MANO ? QUE VERGÜENZA DE VERDAD 🤣🤣 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

Sin embargo, en ese momento, con el partido aún cuesta arriba, Ceballos explotó. El ex del Betis publicó un mensaje en el que, entre risas irónicas, señala lo siguiente: «¿Mano? Qué vergüenza, de verdad». No fue el único mensaje del madridista, puesto que estuvo muy activo durante el partido. En los últimos minutos, celebró el tanto de Benzema con ganas y también tomó prestada una parte de la letra del himno sevillista para mencionar al club: «dicen que nunca se rinden».