Ceballos encuentra su sitio en el Real Madrid

Dani Ceballos ha encontrado su sitio en el Real Madrid. Ancelotti siempre tuvo claro que esto sucedería, pero el que tenía que creérselo era el sevillano. Que por fin está demostrando que tiene un papel más que importante en este equipo. Un jugador de plantilla al que se le puede poner la misma etiqueta de Brahim Díaz. No son titulares indiscutibles, cuando el italiano tiene a todos disponibles suelen comenzar en el banquillo, pero siempre tienen su dosis de protagonismo.

Ceballos ha adelantado a Modric en la rotación. En estos momentos, Ancelotti tiene claro que cuando hay un hueco en la zona de creación, el de Utrera es el elegido. Incluso, cuando tiene que jugar en zonas del campo más retrasadas, como ante Las Palmas, también puede hacerlo con un rendimiento más que óptimo. El andaluz completó frente a los insulares 79 minutos en los que acertó el 91% de los pases que intentó.

En concreto, 62 de 68. Además, dio tres pases claves, completó cuatro balones en largo, creó una ocasión de gol, ganó los 10 duelos que realizó en el suelo y el que hizo en el aire, hizo seis intercepciones, seis entradas y fue regateado un total de cero veces. Lo que viene siendo un partidazo.

Su partido no pasó inadvertido para un estadio Santiago Bernabéu que coreó su nombre en varias ocasiones. Y es que, Ceballos es de esos jugadores que gustan mucho a la afición blanca. Un jugador con calidad, pero que no negocia un solo esfuerzo dentro del terreno de juego. Contra Las Palmas terminó visiblemente fatigado, pero es que su esfuerzo había sido mayúsculo.

La insistencia de Ancelotti

Ancelotti, junto al club y sus compañeros, insistieron a Ceballos en que la mejor de las decisiones en el verano de 2023 era ampliar su contrato con el Real Madrid. Algo que hizo, hasta 2027. El italiano siempre tuvo claro que podía sacar mucho partido de un jugador que toca muy bien la pelota y que aporta calidad en el centro del campo.

Sólo necesitaba una cosa: regularidad. Ceballos ha visto interrumpida su continuidad por culpa de las lesiones. Demasiadas y muchas veces inoportunas, como la que sufrió esta temporada contra ‘su’ Betis y le dejó varias semanas en la enfermería. Pero cuando se ha mantenido sano, Ancelotti no ha dudado en utilizarlo siempre que ha podido, tal y como se está viendo en este momento.

Ceballos, un futuro de blanco

Si en junio Ceballos era un jugador arrepentido de haber renovado, ya que las lesiones y un centro del campo plagado de estrellas le lastraron el curso pasado, esta temporada vive un momento dulce y que además apunta a seguir creciendo. Ante la acumulación de partidos, el sevillano está convencido de aprovechar todas y cada una de las oportunidades que le dé su entrenador para triunfar por fin a sus 28 años en el equipo que apostó por él en el verano de 2018.

El Real Madrid estaba abierto a escuchar ofertas el pasado verano por Ceballos, pero tenían claro que no le iban a dejar salir por una cantidad inferior a los 15 millones de euros. El club blanco no tiene ni tenía la necesidad de vender a un jugador que hace dos temporadas renovó, por lo que tiene contrato hasta 2027. Si él mismo pide salir en el futuro se le buscará un acomodo, pero siempre que todas las partes salgan ganando. No obstante, en la entidad madridista están encantados con su fútbol.