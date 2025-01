Ancelotti: «He oído en los últimos días que jugamos muy mal al fútbol y somos líderes»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Las Palmas. Los blancos golearon al conjunto insular por 4-1 con dos goles de Mbappé, uno de Brahim y otro de Rodrygo. Con esta victoria, los madridistas ya son líderes en solitario. Superan en dos puntos al Atlético y en siete a Barcelona y Athletic.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra Las Palmas y cómo ha pasado esta semana: «He oído en los últimos días que jugamos muy mal al fútbol y somos líderes. Estudiaré a ver quién se equivoca. Ha salido un partido completo que empezó mal, pero no cambió la dinámica. Mbappé nos ha ayudado mucho, está en muy buena racha, pero el mérito es colectivo».

«Somos capaces de tener un equilibrio necesario para manejar los momentos difíciles», añadió. «La crítica, sí, es muy dura», aseguró. «Es el mejor delantero centro del mundo, se dudaba si podía ser delantero centro y que había que meterlo en banda. Es un gran delantero que se encuentra muy bien en la zona central más que en la banda. El desmarque que tiene es único y lo aprovecha más por ahí», comentó sobre Mbappé.

«No somos los mejores que jugamos al fútbol, pero tampoco jugamos muy mal. Me ha preguntado si el equipo no está trabajado, pero no somos perfectos. Nosotros tratamos de jugar un fútbol teniendo en cuenta las características de los jugadores que tenemos», continuó Ancelotti.

Sobre los lanzadores de penalti, fue claro: «El orden es Vinicius, Mbappé y Bellingham». También habló de las palabras de Ceballos contestando a Simeone: «Para mí el tema está acabado». Sobre las vidas que tiene, fue irónico: «Tengo una y la estoy disfrutando. Lo intento lo mejor posible y me ayuda mucho el Real Madrid».

Sobre la crítica que recibe el Real Madrid, comentó lo siguiente: «Hay crítica y crítica. Los pitos del Bernabéu duelen, porque no están contentos, pero también motivan. El toque de atención del estadio en Copa del Rey fue útil para el equipo y ha sacado una buena versión».

«No fue la semana más dura, fue difícil como todas en las que se recibe un golpe. Hay que estar con el equipo. No ha sido la más complicada. Cuando se pierde el Clásico es un poco más complicado, pero la única manera de sacarlo adelante es ser autocrítico y positivo», finalizó.