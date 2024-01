El Castilla reacciona tarde y suma su primera derrota del año en Sanlúcar

El Real Madrid Castilla cosechó su primera derrota del año en casa del Atlético Sanluqueño tras seis jornadas sin perder. Los de Raúl perdieron 2-1 en El Palmar tras jugar toda la segunda mitad con un jugador menos después de ser expulsado Edgar antes del descanso. El gol del primer filial blanco lo anotó Aparicio en el 81. El Castilla pidió un penalti sobre Palacios en el 94 que no fue señalado.

El Real Madrid comenzaba la segunda vuelta del campeonato en el grupo segundo de Primera Federación contra el Atlético Sanluqueño en El Palmar con la jornada número 20. El primer filial blanco llegaba a esta jornada tras empatar en casa contra el Ibiza y ganar fuera al Córdoba. Los de Raúl acumulaban seis jornadas sin conocer la derrota.

El Atlético Sanluqueño recibía al Castilla tras dos derrotas consecutivas, tres jornadas sin ganar y muy cerca de los puestos de descenso. Regresaron Nico Paz y Mario Martín al once de Raúl González. Carrillo estaba lesionado y no entró en la convocatoria. También regresó al once Vinicius Tobias en defensa junto a Quique, Asencio, Edgar y Obrador. Junto a Mario en el centro jugó Theo Zidane. Y arriba junto a Paz, salieron de inicio Gonzalo y Álvaro Rodríguez.

El partido no comenzó bien para los intereses blancos en El Palmar, y es que a los 16 minutos de partido, el Atlético Sanluqueño anotó el primero. Tras un centro al área de los andaluces y un primer remate de cabeza, Cañizares despejó el cuero, la pelota quedó suelta en el área y Zelu no falló con un remate a placer. Era el 1-0.

Edgar fue expulsado

En un encuentro igualado, a pesar del gol inicial del Sanluqueño en una jugada aislada, el duelo empezó a coger un color bastante oscuro para el Real Madrid Castilla. En el minuto 43, un Edgar que ya tenía amarilla, cortó un pase al parecer con la mano, y la colegiada del partido le mostró la segunda y lo expulsó. De esta manera, el borde del descanso, los de Raúl González se quedaban con un jugador menos contra el cuadro andaluz.

El inicio de la segunda tampoco empezó mejor para el Real Madrid Castilla. Al revés. Empeoró el resultado. En el minuto 62, Lucas Cañizares, que ya falló estrepitosamente la semana pasada ante el Ibiza, volvió a fallar regalándole la pelota a un rival en la frontal. La recibió Vacas, la defensa madridista estaba descolocada, y Nacho Ramón recibió totalmente solo batiendo sin problemas al propio Cañizares. 2-0.

Tras el segundo gol del Atlético Sanluqueño, y el Castilla con uno menos, Raúl González movió el banquillo con un triple cambio. Entraron al campo Manuel Ángel, Palacios y Víctor Muñoz. Se marcharon Theo, Gonzalo y Álvaro. El cuarto cambio, más ofensivo y a la desesperada, llegó en el 75. Aparicio entraba por Obrador. El primer filial blanco no era capaz de meterse en el partido.

El Castilla reaccionó tarde

En el 78 la tuvo Víctor Muñoz tras rematar un centro perfecto al segundo palo. Le pegó con todo a favor y su disparo lo repelió el portero rival. La ocasión fue clarísima. A la desesperada, el filial blanco estaba dando otra imagen con uno menos. En el minuto 81, los de Raúl lograron meterse en el partido. 1-2.

Fue otra vez Aparicio, el mismo que le dio el empate a los blancos ante el Ibiza, el que recortó distancias en El Palmar con un gran gol de cabeza en el primer palo tras un gran centro de Vinicius Tobias. El delantero llevaba apenas seis minutos sobre el campo. Los campos le estaban saliendo bien al Castilla. Dos minutos después la tuvo Palacios con un remate desde la frontal que repelió la defensa local. Iba con todo el primer filial blanco.

Restaban dos minutos para el final y el partido era una locura. El Castilla atacaba a tumba abierta y el Sanluqueño a la contra buscaba la sentencia. Víctor Muñoz era un dolor de muelas para la defensa del cuadro andaluz. Un centro suyo en el 89 no pudo rematarlo Nico Paz. Los blancos querían el empate con diez.

El Castilla lo intentó hasta el final. De hecho, Palacios pidió un penalti en el 94 que la colegiada no concedió. Fue muy protestado por todo el Castilla. Finalmente, con una invasión de campo de innumerables niños en El Palmar, el Castilla perdió. Reaccionó tarde y no pudo sumar ningún punto esta vez.