El Castilla saca un valioso empate frente al Ibiza

El Real Madrid Castilla logró un valioso empate frente al Ibiza en su primer partido del 2024 en casa y el último de la primera vuelta en el grupo segundo de Primera Federación. El primer filial blanco empató a uno gracias a un gol de Aparicio en el 77. Antes, en el 69, un grave error de Cañizares permitió el tanto de Escassi.

El Real Madrid Castilla afrontaba la jornada 19, y última de la primera vuelta, contra el Ibiza en el Alfredo di Stéfano. Tras vencer al Córdoba en el Arcángel, el primer filial blanco quería mantener la buena dinámica ante un equipo que es segundo del grupo, a solamente dos puntos del líder y que lleva sin perder desde octubre.

Los de Raúl González afrontaban este partido con cuatro bajas muy importantes de cuatro canteranos que estaban con el primero equipo en Arabia Saudí convocados para la Supercopa de España. Carrillo, Vinicius Tobías, Nico Paz y Mario Martín no eran de la partida.

Con esas bajas y ante un rival muy potente dentro del grupo, Raúl optó por tres centrales atrás (Edgar, Asencio y Ribes) junto a dos carrileros (Obrador y Loren). En el medio puso a un doble pivote formado por Theo y Manuel Ángel, y arriba jugaron Palacios, Gonzalo y Álvaro Rodríguez.

Palacios perdonó en el primer tiempo

El Real Madrid Castilla empezó con mucha posesión y con el control casi total del partido. El Ibiza esperaba arropado en su campo y los blancos tenían el dominio del balón. Pero sin muchas ocasiones. La más clara del partido llegó en el minuto 16. Gonzalo le ganó la partida a su par, se metió en el área y su disparo raso lo repelió el portero rival. La pelota quedó muerta dentro del área, Palacios recortó a un defensor, tiró con el portero descolocado y Medina sacó el cuero de cabeza sobre la línea.

El Castilla continuó dominando el partido y no le permitía al Ibiza ni acercarse al área de Cañizares. El dominio era total. Los de Raúl estaban muy bien colocados y estaban jugando con las ideas muy claras. En el minuto 32, Palacios volvió a perdonar el primero. La defensa del Ibiza se quedó parada y él, dentro del área, no pudo rematar a portería. El gol se estaba escapando, y no era fácil crearle ocasiones a este equipo. Un minuto después, un disparo de Loren lo atrapó Sequeira.

La segunda mitad empezó de la misma manera, con el Castilla teniendo el control de la pelota, pero con algún despiste más que en el primer tiempo. Eso sí, las ocasiones brillaban por su ausencia. En el minuto 60, Asencio se marchó lesionado y en su lugar entró Cuenca. Cuatro minutos después, un error de Theo en su frontal estuvo a punto de suponer el primero del Ibiza. El disparo de Obolskii lo sacó Cañizares.

El Ibiza aprovechó un error de Cañizares

El Ibiza en el segundo tiempo estaba teniendo más ocasiones. El cansancio empezaba a hacer mella. En el 69, otra parada de Cañizares a un disparo lateral sostenía a los blancos. Pero en el saque de esquina, un grave error del propio Cañizares en la salida provocó el 0-1 del Ibiza a falta de 20 minutos. El portero madridista salió mal de puños, la pelota quedó suelta en el área y Escassi anotó a portería vacía.

Un jarro de agua fría tremendo para el Real Madrid Castilla al que Raúl contestó con triple cambio. Entraron Peter, David González y Aparicio por Álvaro, Palacios y Manuel Ángel. Muy poco tardó Aparicio en tener su primera ocasión, pero su flojo disparo lo atrapó el portero rival.

Aparicio empató el partido

En el minuto 77, el Real Madrid Castilla logró el empate. Tardaron menos de 10 minutos los blancos en poner las tablas en el marcador y los cambios le salieron bien a Raúl. Obrador puso un centro perfecto al corazón del área, Aparicio metió un cabezazo perfecto y el primer filial blanco puso el 1-1 en el di Stéfano.

Diez minutos después, en el 87, el Ibiza perdonó el segundo en una ocasión clarísima. La pelota quedó muerta y el remate a placer del cuadro rival lo sacó Ribes bajo palos. Los blancos se salvaban de un gol casi seguro. Finalmente, los blancos lograron un valioso empate ante uno de los rivales más complicados del grupo.