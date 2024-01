El Castilla comienza el año venciendo en Córdoba a la épica

El Real Madrid Castilla dio la campanada en su primer partido del 2024 después de ganar en Córdoba, por 1-2, gracias a los goles de Manuel Ángel y David González. El gol de la victoria llegó en el tiempo de descuento tras una jugada extraordinaria de Theo Zidane. Los blancos empiezan el año con una victoria que les acerca a los puestos de playoff.

El Real Madrid Castilla disputaba su primer encuentro del 2024 en el Nuevo Arcángel, una de las plazas más complicadas del grupo segundo de Primera Federación. Los de Raúl González terminaron el año con un margo empate en casa contra el Inter City, y querrían arrancar el nuevo año con una alegría.

El primer filial blanco viajó sin jugadores como Nico Paz y Carrillo, convocados con el primer equipo. Raúl eligió a Cañizares como su primer portero del año. En defensa, el Castilla inició en Córdoba con Tobías, Asencio, Edgar y Obrador. En el medio, el primer filial blanco salió con Mario Martín y Theo, por delante Manuel Ángel, Palacios y Gonzalo, y arriba Álvaro Rodríguez.

El Córdoba empezó mucho más intenso en el campo, con varias llegadas llenas de peligro. Pero el primer gol lo hizo el Real Madrid Castilla en el minuto 26 de partido. Palacios le metió un gran pase a Álvaro Rodríguez al espacio, el delantero uruguayo se plantó sólo y el portero rival despejó. El rechazo cayó al borde del área, la cogió Manuel Ángel y anotó el 0-1 a favor del primer filial blanco.

27' GOAAAAAAAAAAAAAL MANUEL ÁNGEL!!!!!!!!!!!!

Nice pass from Palacios. Great play from the team.

CÓRDOBA 0-1 CASTILLA!!!!!! pic.twitter.com/wjbAvSUfLs

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) January 4, 2024