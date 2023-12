Carvajal no llega a tiempo contra el Alavés

Dani Carvajal no estará contra el Alavés. El lateral ha vuelto a entrenar al margen de sus compañeros en la sesión de este martes y no estará presente en el duelo en el que el Real Madrid cierra el año en Vitoria. En el club blanco prefieren no arriesgar y el lateral regresará para el duelo que enfrentará a los de Ancelotti contra el Mallorca el próximo 3 de enero de 2024 en el Santiago Bernabéu.

Hay que recordar que Carvajal sufrió una lesión en el músculo sóleo de la pierna izquierda en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Granada en el estadio Santiago Bernabéu.

En un primer momento, el objetivo era que el lateral derecho del Real Madrid estuviese listo para la Supercopa de España. Por lo tanto, como mínimo, se iba a perder los partidos frente a Betis, Unión Berlín, Villarreal, Alavés, Mallorca y el primer duelo de los blancos en la Copa del Rey. Ahora, podría reaparecer antes de tiempo, acortando plazos, y estar ante los vitorianos.

Por otro lado, Ancelotti sigue viendo como la enfermería del Real Madrid sigue más llena de lo que le gustaría al italiano. Además de Courtois, Militao, Vinicius, Arda Güler y Camavinga, también se han sumado al parte de caídos, Alaba, que se perderá lo que resta de temporada después sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y Mendy, que sufre una lesión muscular.

El propio Ancelotti aseguró en rueda de prensa que Vinicius, Arda Güler y Camavinga estarán disponibles para poder volver a jugar tras el parón por las Navidades. Es decir, si todo va como se espera, podrían tener minutos el próximo 3 de enero en el duelo que enfrentará al Real Madrid frente el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras descansar el pasado lunes, el Real Madrid regresó a los entrenamientos en Valdebebas con la mirada puesta en el duelo frente al Alavés del próximo jueves. Valverde también se quedó en el gimnasio realizando recuperación y estará presente en el último entrenamiento del año.

El Real Madrid llega a esta jornada 18 de Liga, la penúltima de la primera vuelta, como segundo clasificado. El Girona, que precisamente ganó al Alavés el pasado lunes, sigue siendo líder y aventaja en dos puntos a los blancos. Por otro lado, los madridistas sacan siete y ocho puntos, respectivamente, a Barcelona y Atlético de Madrid.