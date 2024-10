Carvajal se emociona tras su renovación: «Gracias Real Madrid»

El Real Madrid ha anunciado por sorpresa la renovación de Dani Carvajal hasta 2026. La noticia ha saltado pocas horas después de que se confirmara la gravedad de la lesión que sufre el lateral, y que le tendrá apartado de los terrenos de juego para lo que resta de temporada. El segundo capitán madridista se ha mostrado muy emocionado con el detalle que ha tenido su club comunicando esta gran noticia en un día tan complicado para él.

«Únicamente tengo palabras de agradecimiento hacia el Real Madrid

y nuestro presidente Florentino Pérez. En un día como hoy, anunciamos la continuidad hasta el 2026, trasmite lo que es el mejor club del mundo en todos los sentidos y cómo en los éxitos que compartimos nos llenan de felicidad, pero en los duros es cuando realmente se muestra el alma. GRACIAS REAL MADRID, queda mucho Carvajal vestido de blanco. #Carvajal2026», publicó el segundo capitán madridista tras hacerse oficial la renovación con el club de su vida.

Dani siempre había insistido en que no tenía ninguna prisa por renovar, porque las dos partes tenían claro que querían seguir unidas. Y así ha sido. Carvajal no tenía intención de moverse del Real Madrid y el club tampoco quería dejar salir al mejor lateral derecho del mundo, y mucho menos gratis. Por eso, cada vez que le preguntaban al jugador por este asunto, siempre contestaba tranquilo y aseguraba que no le preocupaba en absoluto.

A la vista está de que las dos partes remaban en la misma dirección. Unas horas después de que se confirmara que el campeón de Europa con España el pasado verano sufría tres roturas en la pierna derecha, que le tendrán fuera el resto del año, la entidad madridista ha lanzado el comunicado oficial de la renovación de uno de sus capitanes por un año más.

«El Real Madrid C. F. comunica que, tal como estaba previsto, ha acordado con Dani Carvajal la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2026», comienza diciendo la nota publicada por el club blanco en su web en torno al mediodía de este domingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Carvajal (@dani.carvajal.2)

El lateral madridista ya dijo recientemente que quiere retirarse en el Real Madrid y si se va será para jugar fuera de Europa. De esta manera, ya no hay incertidumbre alguna de que Carvajal formará parte de la plantilla 2025-26, si es que había alguna duda. Por tanto, el de Leganés podrá incorporarse a los entrenamientos con normalidad en cuanto se recupere de su grave lesión de ligamento cruzado sufrida ante el Villarreal. Un detalle que ha emocionado mucho al canterano madridista.