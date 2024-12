«El capitán Vinicius»: el vídeo viral del brasileño al frente de un avión grabado por Camavinga

Vinicius ha protagonizado un vídeo viral en las redes sociales en el que, grabado por su compañero Eduardo Camavinga, se ve al brasileño al frente de un avión, en la cabina de pilotos. El copiloto Vinicius bromea con la situación y entre risas lanza un mensaje a los integrantes de la nave: «Cinturones, venid con el capitán Vini Jr.».

El jugador del Real Madrid, que recibió hace pocas semanas el premio The Best a mejor futbolista de la FIFA, ha pasado sus vacaciones en Dubai, donde, entre otras cosas, también recibió otro premio individual a mejor jugador del mundo: el Globe Soccer Awards. El brasileño, que no jugó el último partido del año con el Real Madrid ante el Sevilla por sanción, ha disfrutado de unas merecidas vacaciones.

En ellas ha coincidido con Eduardo Camavinga, que también viajó a Dubai para pasar unos días de desconexión. Los dos, como el resto de la plantilla del Real Madrid, ha tenido toda esta semana para descansar ante el calendario tan cargado que tienen este año y que se vuelve a poner en marcha el próximo viernes 3 de enero, cuando el conjunto entrenado por Carlo Ancelotti se mida al Valencia en Mestalla. El Real Madrid vuelve además este lunes a los entrenamientos y este martes, último día de 2024, celebrará el tradicional entrenamiento a puerta abierta en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Este vídeo viral de Vinicius, estando en la cabina del avión, en la figura de copiloto, fue compartido por el propio Camavinga en las redes sociales. «El capitán Vinicius», como dice el propio jugador, aparece de espaldas, grabado por Camavinga, con el buen rollo que acostumbra a ambos jugadores. «Finalizando 2024 con mi gente, feliz año para todos», escribió Camavinga en una publicación en la que hay fotos con familiares y amigos desde Dubai.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Celmi Camavinga (@camavinga)

Tras la lesión que sufrió en el último mes, perdiéndose encuentros tan importantes como el del Liverpool, Vinicius regresó para el trascendental duelo en Bérgamo ante la Atalanta, donde hizo gol. Después jugó ante el Rayo Vallecano y también ante el Pachuca la final de la Copa Intercontinental, donde también firmó otro gol. El último duelo ante el Sevilla en el Bernabéu no lo jugó por sanción.