Camavinga: «Estaría muy feliz si Mbappé viniera al Real Madrid»

Parece que Kylian Mbappé volverá a ser protagonista en este mercado de fichajes de verano. Pese a haber reconocido públicamente que continuará en el Paris Saint-Germain una temporada más, su futuro podría cambiar de un día para otro como ya ocurriera la pasada temporada. Ahora, Eduardo Camavinga ha hablado sobre una posible llegada de su compatriota al Real Madrid.

«¿Mbappé? Ya ha hablado. No tengo nada que añadir. Estaría muy feliz si viene al Real Madrid. Es un gran jugador. Todo el mundo querría a Mbappé en su equipo. Tomó una decisión y hay que respetarla», comentó Camavinga en rueda de prensa con la selección francesa.

Y es que el joven futbolista del Real Madrid tuvo que responder a todas las preguntas en torno a la figura de Mbappé. El jugador del PSG ha comunicado en la tarde de este martes que seguirá en el equipo parisino y su actitud no ha cambiado lo más mínimo con sus compañeros en la selección:»No le he visto desde ayer por la noche. Ha estado como siempre, no le he notado que haya adoptado una actitud diferente. Está normal».

Por otro lado, Camavinga fue preguntado sobre sus preferencias a la hora de jugar en el campo, si de lateral izquierdo o de mediocentro: «Yo no diría que es un problema ser lateral, he jugado la segunda mitad de la temporada en esa posición. Estoy empezando a orientarme en dicha demarcación y estoy aquí para ayudar al grupo. Lo más importante es ayudar al equipo. Hay que ser polivalente».

Por último, el ex del Rennes comentó sobre el posible sustituto de Karim Benzema en el Real Madrid: «No formo parte del staff técnico del Real Madrid, pero confío en que tomen las mejores decisiones. No estamos jugando al FIFA y confío en ellos para todo eso».