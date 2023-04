Los datos que resumen el partidazo de Camavinga contra el Celta

Eduardo Camavinga evidenció un día más que el madridismo, el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti y sus compañeros no sólo premian los goles. De hecho, es uno de los pocos jugadores de la plantilla que no ha anotado gol aún en lo que va de temporada. El francés volvió a llevarse todos los elogios en el que es es la enésima exhibición esta temporada con la camiseta del Real Madrid. Y eso que lo hizo como lateral izquierdo y no como mediocentro. «Es muy polivalente, este chico hace todo bien», decía Courtois al finalizar el choque.

Y es que los datos de Camavinga ante el Celta son demoledores. Dio 11 toques, tuvo un 92% de efectividad en los pases, hizo cinco entradas satisfactorias, siendo la jugada ante Aspas en la segunda parte la que hizo levantar al público del Santiago Bernabéu. El capitán del Celta se dirigía sólo ante la portería de Courtois y el francés se encontraba a una distancia que parecía insalvable, pero lejos de rendirse, el gran ídolo de la afición corrió recordando más a un atleta que a un futbolista para arrebatarle el balón. Y todo ello sin despeinarse. Bueno sí, de hecho se quitó la coleta y quedó desmelenado con su multitud de rastas al libre albedrío.

Además, el joven futbolista francés ganó 11 de 16 duelos disputados y recuperó 12 balones. «Camavinga tiene una calidad extraordinaria con y sin balón. Tiene energía y es un jugador completo. Puede jugar en cualquier posición con éxito», comentó Carlo Ancelotti tras la finalización del encuentro.

Por lo tanto, con estas palabras del entrenador italiano y con la importancia que viene teniendo en los últimos meses y, en concreto, desde que se reanudó la competición tras el Mundial de Qatar, Eduardo Camavinga puede tener claro que será el jugador que se encargue de ocupar la posición de lateral izquierdo en la final de Copa del Rey ante Osasuna y en la ida de las semifinales de la Champions League ante el Manchester City.