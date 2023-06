Mbappé no cambia la hoja de ruta: ahora o en 2024

La noticia que ha llegado desde Francia sobre el futuro de Kylian Mbappé no ha alterado el pulso del Real Madrid. Los blancos se mantienen tranquilos y expectantes antes los acontecimientos. De hecho, esta información no ha pillado ni por sorpresa a la cúpula madridista, que sabe desde el pasado mes de abril que no va a ejecutar la cláusula del contrato que le ataba hasta el 2025 con el PSG. Desde Valdebebas observan los acontecimientos sabiendo de alguna manera que esto podía suceder.

El pasado mes de abril fue el propio entorno de Mbappé el que comunicó al Real Madrid su intención de no ampliar su vinculación con el PSG hasta 2025. Esta situación cumplía el primer punto de la hoja de ruta del club blanco: que acabase su contra en 2024. El siguiente punto será saber qué hace la entidad parisina y hasta donde puede llegar la presión del futbolista para que acepten una oferta por él este verano.

El Real Madrid sigue teniendo entre sus planes fichar a Mbappé, aunque desde el club blanco reconocen que lo más factible es que la operación se haga en 2024, cuando el delantero llegaría gratis a la entidad madridista. Para que esta situación cambie, la entidad parisina tiene que aceptar una oferta por el jugador, que quiere salir este mismo verano. Otra cosa es que le dejen.

El Real Madrid no estaría dispuesto a superar los 150 millones de euros por un jugador que dentro de 12 meses queda libre. Hay que recordar que hace dos veranos llegaron a ofrecer 200 kilos en una situación similar, confiando en que un año después llegaría gratis. Luego, Mbappé sucumbió ante las tremendas presiones de Qatar y terminó renovando. Lo que sí tienen claro desde la cúpula es que habrá oferta y se intentará.

Según la información de L’Equipe, Mbappé ha comunicado al club su intención de no seguir hasta 2025. En una carta emitida a la directiva, ha señalado que quiere marcharse el próximo verano. Por ello, al PSG le quedan dos opciones. La primera de ellas es tratar de convencerle durante la próxima temporada, algo que ya consiguieron en pasado curso, cuando lograron que se quedara a pesar de que lo tenía prácticamente hecho con el Real Madrid. La otra posibilidad es la de venderle. Según revela el rotativo francés, la segunda opción está siendo más que estudiada por el club. La venta de Mbappé se maneja como una opción seria, puesto que podrían ingresar una importante cantidad por sus servicios.