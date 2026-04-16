Camavinga asume su culpa: «Quiero disculparme con el equipo y con los madridistas»

Eduardo Camavinga ha pedido perdón en redes sociales a raíz de su expulsión en Múnich. El centrocampista francés sufrió una polémica roja en la vuelta de cuartos de Champions entre el Bayern y el Real Madrid y el futbolista quiso ser claro públicamente para dar la cara. Un mensaje que confiesa el tremendo dolor del galo después de unas horas muy complicadas a nivel personal.

A pesar de que sus compañeros y la prensa mundial están de acuerdo en que el árbitro se equivocó en su decisión de mostrarle la segunda cartulina amarilla, Camavinga asumió que cometió un error dejando al Real Madrid con un jugador menos cuando estaba la eliminatoria empatada a minutos de irse a la prórroga. «Quiero disculparme con el equipo y con los madridistas. Gracias por el apoyo, hala Madrid», escribió Camavinga con una foto suya en blanco y negro.

A pesar de que dicha decisión arbitral fue crucial para que el Real Madrid cayese eliminado, en el vestuario le demostraron apoyo incondicional. Desde Carvajal desde el banquillo echando la culpa al árbitro del resultado final hasta compañeros como Bellingham, Vinicius y el resto del equipo para respaldarle. Así de contundente fue Álvaro Arbeloa en la defensa de Camavinga: «Se ha acabado todo con la expulsión, es evidente. No se puede expulsar a un jugador por algo así. Se ha cargado una eliminatoria que estaba en todo lo alto y se ha cargado el partido», explicó.

Camavinga no fue titular en la vuelta ante el Bayern y entró en el minuto 62 cuando el Real Madrid vencía 2-3 con todo por decidir. En el 78′ vio la primera tarjeta amarilla después de un agarrón a Musiala en un contragolpe y ocho minutos después la segunda después de apenas retener el saque de una falta, quedándose el balón unos segundos. El esloveno Vincic lo consideró suficiente para sacarle la segunda ante la incredulidad del francés y todo el Real Madrid. Una acción que ha dado la vuelta al mundo y que, de nuevo, perjudica al club blanco.