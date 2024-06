Calafiori es el plan B del Madrid a Leny Yoro

Riccardo Calafiori es una de las grandes sensaciones de la Eurocopa gracias a sus actuaciones en el centro de la defensa de Italia. La seguridad que aporta a la zaga de los de Spalleti y la gran jugada que inició ante Croacia que acabó con el gol milagroso de Zaccagni en el minuto 97, han puesto al jugador del Bolonia en el escaparate de toda Europa. Incluso, aunque hay más equipos interesados, desde el país transalpino se apunta a que el Real Madrid lo tiene en su agenda para este próximo verano.

La línea defensiva de Ancelotti se ha quedado huérfana tras la marcha de Nacho a Arabia Saudí y en las oficinas del club blanco se está buscando al que será el sustituto del último capitán. El central del Lille, Leny Yoro, es el deseado en las oficinas del Santiago Bernabéu por su juventud y proyección, que recuerdan mucho a las condiciones que en su día destacaron en Raphael Varane. Sin embargo, el Real Madrid no puede tener en el punto de mira una única opción.

Por ello, el ‘plan B’ se llama Riccardo Calafiori. Su gran nivel durante esta temporada en Bolonia le ha hecho acreedor de un puesto en la selección italiana y su desempeño en la Eurocopa está rayando el más alto nivel. Ante España estuvo muy acertado a pesar de que, por una jugada desafortunada, fuera el autor del tanto en propia puerta que dio la victoria al combinado nacional de Luis de la Fuente.

Según La Gazzetta dello Sport, en la agenda de futuribles para el Real Madrid aparece el nombre de Calafiori que, aunque no es la prioridad, sí que se encuentra en la recámara si finalmente el fichaje de Leny Yoro se complica (el PSG también quiere al defensa del Lille). El italiano es canterano de la Roma y fue uno de los señalados por Mourinho en 2021 después de la derrota en Europa League ante el Bodo Glimt por 6-1. En ese mismo mercado de invierno puso rumbo al Genoa en calidad de cedido y, tras terminar la temporada a buen nivel, dio el salto al Basilea.

El Bolonia tasa a Calafiori en 40 millones

Su gran año en Suiza llamó poderosamente la atención del Bolonia que decidió apostar por su fichaje en el que invirtió cuatro millones de euros. La mejor versión del central ha aparecido con Thiago Motta en el banquillo. El ex futbolista del FC Barcelona, Inter de Milan y PSG ha demostrado mucha confianza en el joven futbolista de tan solo 22 años y le ha pedido a la Juventus que haga un esfuerzo para reclutarlo para el nuevo proyecto del técnico en Turín.

El mismo medio italiano que informa sobre el interés del Real Madrid también apunta a que el Arsenal estaría dispuesto a efectuar un desembolso importante para hacerse con los servicios del futbolista. De momento, el Bolonia no quiere desprenderse de él porque quiere mantener el bloque que le ha llevado a participar en la próxima Champions League a pesar de que Motta haya dejado el equipo. Sin embargo, no pueden asegurar que el jugador no acabe saliendo si llega una buena oferta por él. Eso sí, por menos de 40 millones de euros el Bolonia no se sienta a negociar.