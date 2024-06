Kylian Mbappé avala a Leny Yoro

El martes 25 de junio pasará a la historia por confirmarse de manera oficial que Nacho Fernández se irá del Real Madrid tras una vida defendiendo la camiseta blanca. Algo que por Valdebebas ya sabían desde hace tiempo y, por este motivo, ya se pusieron manos a la obra para reforzar el centro de la defensa, que en estos momentos sólo tiene a tres centrales: Militao, Rüdiger y Alaba, que está lesionado de gravedad y no se espera que regrese hasta octubre. Por ello, los blancos se han centrado en cerrar el fichaje de Leny Yoro, un jugador que tiene el aval de Kylian Mbappé, quien le conoce y le ha sufrido.

Mbappé es un enamorado del joven central francés. El flamante nuevo fichaje del Real Madrid ha comentado en su círculo íntimo el potencial de un jugador al que se ha enfrentado, conoce a la perfección y se lo ha hecho pasar realmente mal cuando se han visto las caras en la Ligue 1. El delantero también le ha transmitido su potencial a la entidad madridista, que tiene claro que debe ser el hombre encargado de reforzar el centro de la defensa este verano.

Sus puntos fuertes son el juego aéreo, es muy difícil de regatearle y comete muy pocas faltas. Además, no tiene problemas a la hora de salir con el balón jugado, ya que tiene calidad de sobra. En el Real Madrid ven en Yoro lo mismo que Zidane vio en Varane cuando aconsejó con tino al club blanco que le fichase siendo un niño en 2011.

Aunque las comparaciones se dice que son odiosas, lo cierto es que en Francia a Leny Yoro le han apodado el nuevo Varane, por su parecido en cuanto a envergadura y cualidades futbolísticas. Un central alto con buen toque en salida de balón y con una gran capacidad para entrar al remate. Un portento que quiere el Real Madrid.

Prioridad al Real Madrid

PSG, Liverpool y Manchester United son los tres equipos que más interés han mostrado por Yoro y también se han reunido con él, pero el central siempre ha dejado claro que su prioridad es jugar en el Real Madrid. Los parisinos han llegado a plantear una propuesta muy importante que no ha conseguido cautivar al defensa.

Yoro ve el Real Madrid como el sitio perfecto para crecer. El proyecto del vigente campeón de Europa, lleno de jóvenes talentosos que no paran de crecer, es lo suficientemente suculento para decir que «no» a otras ofertas mejores económicamente, pero inferiores en cuanto a la planificación deportiva.

Leny Yoro, un verano libre

Además, en el Real Madrid están encantados con saber que Leny Yoro no tendrá que ir a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París. El francés no ha sido citado por Henry, seleccionador de Francia, ya que quiere jugar con el Lille la tercera ronda clasificatoria para la Champions. No obstante, si su fichaje se resolviese antes, podría incorporarse desde el primer día al trabajo con los blancos.

El Real Madrid se tendrá que remangar para obtener un precio asequible por un jugador que acaba contrato en 2025. El Lille ha comenzado la subasta pidiendo 60 millones de euros. Una cantidad a la que no llegará el Real Madrid de ninguna de las maneas. Los blancos estarían dispuestos a pagar una cantidad poco superior a los 30 kilos. Además, desde la entidad madridista saben que el conjunto galo cederá y le pondrá en venta, tal y como se desprende de las palabras de Olivier Létang, presidente del Lille, que dijo que «Leny Yoro y Jonathan David pueden dejar el club este verano».