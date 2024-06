Mbappé no es suficiente para una triste Francia

Kylian Mbappé ya está aquí. El delantero francés demostró estar a un grandísimo nivel en esta Eurocopa, pero no fue suficiente para una triste Francia que se ha metido en un serio problema en el torneo. Todos pensaban que pasaría como primera de grupo, pero el empate ante Polonia les hace ir por el mismo lado del cuadro que España, con quien se podrían enfrentar en semifinales. El capitán y futbolista del Real Madrid hizo su primer gol en una Eurocopa.

Kylian Mbappé volvía a la acción tras la fractura de nariz sufrida la pasada semana ante Austria. El delantero del Real Madrid no pudo jugar ni un solo minuto ante Holanda, pero ya no podía descansar más, pues Francia se jugaba el primer puesto del grupo D. Didier Deschamps, por lo tanto, decidía que su capitán tenía que ser titular y liderar a su selección.

El ex del Paris Saint-Germain lideraba el ataque de Francia junto a sus dos ex compañeros en el conjunto parisino. Con Barcola en la izquierda y Dembélé en la derecha. Esto hacía que Mbappé iniciara el choque desde la posición de ‘9’. Pero eso era sólo sobre el papel, pues Kylian se movió a su antojo por todas las posiciones de ataque. Un jugador de estas características no iba a quedarse fijo en una única posición.

Y la primera acción de Mbappé se produjo en el minuto 13. El futbolista del Real Madrid y capitán de Francia recibió en el centro del campo e hizo un recorte al defensa polaco que muy pocos futbolistas son capaces de hacer en el mundo. Dejó sólo a Kanté, pero este falló en su intento de hacer el 1-0 para su equipo. Era la primera vez que se le veía a ‘Kiki’ con su nueva, novedosa y negra máscara.

Mbappé tenía dos tareas importantes para este partido: la primera era la de aupar a su selección hacia los octavos de final como primera de grupo. Y en segundo lugar anotar su primer gol en una Eurocopa. Sí, como lo leen, su primer gol en una Eurocopa. Un jugador que ha anotado más de 300 goles en su carrera deportiva, pero que no sabía lo que era hacerlo en este torneo.

Y el capitán francés lo intentó de todas las maneras. De hecho, se le vio desesperado al final de la primera mitad ya que Skorupski, que hoy había sido titular dejando a Szczęsny en el banquillo, le paró todo lo habido y por haber. El ’10’ francés tuvo dos ocasiones claras no, clarísimas y que en condiciones normales las habría introducido en la jaula, pero esta vez no tuvo la misma suerte.

Un Mbappé con hambre

Pero la segunda mitad comenzó igual que la primera. Era el minuto 48 y el francés ya había tenido dos ocasiones, las mismas que en la primera. Su primer intento lo frenó Skorupski y en el segundo disparó desde fuera del área y el balón salió rozando el palo. Mbappé se colocó ligeramente en la banda izquierda, su zona preferida, y sus internadas por el centro estaban haciendo mucho daño a la defensa polaca, pero todas sus ocasiones estaban siendo frenadas por el portero de Polonia.

Y por el otro lado, por la derecha, Dembélé se introdujo en el área y fue derribado. Penalti claro. Mbappé cogió el balón y nada ni nadie le iba a privar de hacer su primer gol en una Eurocopa. El ’10’ engañó al portero, se quitó la máscara y celebró con sus compañeros la que iba a ser la clasificación a los octavos de final.

A partir del gol, Deschamps realizó un triple cambio: Griezmann, Giroud y Camavinga al campo y se retiraron Barcola, Kanté y Rabiot. Pero Mbappé no quería salir ni loco del campo. Después de no jugar ante Holanda, el de Bondy tenía ganas de seguir engordando sus cifras.

Pero Polonia no se quiso rendir pese a estar ya eliminada. Acabar con buena imagen era importante para el país. Y eso hicieron sin complejos. Upamecano, como ya ha hecho esta temporada con el Bayern en más de una ocasión, hizo un penalti tonto en el minuto 75 y el árbitro, con la ayuda del VAR, decretó la pena máxima. Era turno de Lewandowski.

El delantero del Barcelona lo falló, pero Maignan se había adelantado. Por ello, el penalti se tuvo que repetir. Y el polaco falla una, pero no dos veces. Hizo en la repetición el 1-1 y metía en un serio problema a Francia, que pasaba a ser segunda de grupo. Pero es que un gol de Polonia supondría que los franceses acabasen terceros de grupos. Una locura en el cuadro.

Finalmente Mbappé lo intentó con todas sus ganas y toda su alma, pero fue imposible. Polonia, ya eliminada, se empeñó a fondo para acabar con buena imagen en esta Eurocopa. Ahora, el delantero francés tendrá varios días más para seguir recuperándose de una fractura de nariz que le dio una ligera incomodidad por la aparatosa máscara.