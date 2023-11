Cádiz – Real Madrid: las heridas se curan ganando

Llega el Real Madrid a Cádiz (18:30 horas) tocado. Mermado. Dañado. El parón de selecciones sólo ha acrecentado la sobrecarga que está teniendo la enfermería blanca. Siete son sus integrantes y todos ellos importantes. Kepa, el que está más cerca de regresar, Tchouaméni, Camavinga, Militao, Vinicius, Courtois y Arda Güler son los futbolistas que no están disponibles para el italiano, que ha tenido que mirar a la cantera.

Nico Paz, Gonzalo García y Mario Martín han sido los futbolistas elegidos para estar en dinámica de primer equipo mientras la carga de lesionados no disminuya. Los tres estarán en Cádiz y tienen opciones de jugar, ya que Ancelotti tiene 16 jugadores del primer equipo disponibles para este duelo.

El Real Madrid llega a Cádiz con la obligación de ganar para seguir metiendo presión a un Girona que es líder y aventaja en dos puntos a los madridistas. Los de Michel cierran la jornada el próximo lunes contra el Athletic, por lo que si los blancos son capaces de sumar los tres puntos recuperarán de manera virtual la primera posición de la Liga. Además, se podría distanciar de un Barcelona que no pudo pasar del empate ante el Rayo.

Rodrygo y una duda

Para este partido, Ancelotti sólo tiene una duda. Modric o Brahim, no hay más. El resto del equipo es claro porque no tiene mucho más donde elegir. Arriba, como era de esperar, formará un Rodrygo Goes que ha superado las molestias que tenía en la rodilla derecha tras el duelo que enfrentó a Brasil con Argentina.

El resto del equipo será el esperado. Lunin, una jornada más, será el portero. En defensa formarán Carvajal, Rüdiger, que vuelve tras sanción, Alaba y Mendy. En el centro del campo, Kroos estará en el corte, mientras que la creación será para Valverde y la duda. Ancelotti tendrá que decidir si apuesta Modric o cambia el dibujo dando entrada a Brahim. La punta del diamante será para Belliungham y arriba atacarán Rodrygo y Joselu.

En busca de la campanada

El Cádiz quiere dar la campanada ante el Real Madrid, aunque los gaditanos suman mucho tiempo sin ganar, concretamente desde el 1 de septiembre, cuando superaron al Villarreal en el estadio Nuevo Mirandilla por 3-1. Pero en las últimas fechas las ansias del equipo dirigido por Sergio González han sido compartidas con los deseos por jugar, ya que no disputan un partido de Liga desde el 6 de noviembre, día en el que perdieron en casa del Getafe (1-0).

La semana siguiente tenían que visitar al Mallorca, pero el partido quedó aplazado y se recuperará el miércoles, en el segundo escalón de una sucesión de encuentros para los gaditanos, en contraste con las jornadas sin actuar que han tenido últimamente al unirse el reciente parón internacional.

Después del duelo de alta enjundia contra el Real Madrid, el Cádiz jugará tres veces seguidas fuera de casa, ante el Mallorca, después en un nuevo partido liguero contra el Celta y posteriormente contra el Arandina en segunda ronda de Copa del Rey.

Se ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ para el partido contra el Real Madrid, difícil compromiso para un Cádiz que no podrá contar con los lesionados Luis Hernández, Federico San Emeterio y Romy Kouamé. El venezolano Darwin Machís, que lleva menos entrenamientos con sus compañeros por su viaje con la selección de su país, se disputa el puesto de interior izquierdo con el catalán Robert Navarro.

Cádiz – Real Madrid: posibles onces

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Javi Hernández, Pires; Escalante, Alcaraz, Alejo, Machís o Navarro; Roger y Ramos.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Valverde, Modric, Bellingham; Joselu y Rodrygo.