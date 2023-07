Se busca cesión para Reinier

Reinier Jesús ha sido una de las novedades en los primeros días de entrenamiento que el Real Madrid está llevando a cabo en Valdebebas. El brasileño está de vuelta tras poner punto final a la cesión que tuvo en el Girona, la tercera desde que fichó por el conjunto blanco en invierno de 2019 para formar parte del Castilla. Dos años complicados en el Borussia Dortmund, donde jugó 39 partidos, y la última en el conjunto catalán, con el que participó en 10 encuentros el pasado curso en la Liga.

En el Real Madrid son claros con la situación de Reinier. No va a seguir de ninguna manera en el primer equipo, pero sí se le quiere buscar una nueva cesión que le permita tener minutos para que continúe con su progreso. Hasta Valdebebas han llegado varias ofertas, siendo una de ellas la del Girona, aunque los catalanes tiene dos extracomunitarios, lo que le complica su regreso. No obstante, no es la única y el club las estudia con el objetivo de dar con la tecla. Aunque parece complicado y esta opción está prácticamente descartada.

Lo que tiene claro Reinier y su entorno es que quieren seguir en España. El jugador es extracomunitario y esta circunstancia juega en su contra. Por ello, quiere seguir creciendo en la Liga para poder obtener el pasaporte español lo antes posible. Por este motivo, ni siquiera han escuchado las ofertas que han llegado desde Brasil, lo que consideraría dar un paso atrás, y, obviamente, desde el fútbol árabe.

En el Real Madrid no pierden la paciencia con Reinier. El brasileño tiene contrato hasta 2026 y 21 años, por lo que sigue siendo una apuesta a largo plazo. Por este motivo, desde Valdebebas se esmeran en buscar una nueva cesión dentro de España que le permita sumar minutos y cumplir las expectativas que tenía cuando los blancos se lanzaron a por su fichaje.

Entre sus tres temporadas en Europa apenas ha podido disputar 1.312 minutos y tanto en Dortmund como en Girona ha tenido semanas de no ir ni convocado. Por este motivo, el primer paso tanto para Reinier como para el Real Madrid es encontrarle un destino donde vaya a ser importante y vaya a tener minutos. Esto es ahora mismo lo más importante.