De Bruyne da la razón a Courtois con el seleccionador de Bélgica: «Lo dejo, lo dejo…»

Kevin de Bruyne da la razón a Thibaut Courtois con el seleccionador Domenico Tedesco en Bélgica. El capitán de la selección belga dio síntomas durante este parón de seguir el mismo camino que tomó el guardameta madridista hace ya varias semanas, cuando anunció oficialmente a través de sus redes sociales que abandonaba el combinado nacional mientras el actual técnico siguiera en el cargo. Ahora De Bruyne ha explotado y puede seguir su camino, ya que en Bélgica ya hay campaña para su cese.

El camino en la pasada Eurocopa y cómo se ha dado este último partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Francia, con derrota por 2-0 con Mbappé en el banquillo –saltó en la segunda parte–, ha llevado a realizar algunas de las declaraciones más duras del capitán belga desde que está en el cargo y pese a que los resultados en los últimos años no están siendo los mejores.

La imagen captada a Kevin de Bruyne en Lyon tras el pitido final del Francia-Bélgica (2-0) está dando mucho que hablar en el país belga. Los Diablos Rojos jugaron un partido muy errático, donde su producción ofensiva fue muy pobre y lo que generó una gran frustración en el mediocentro del Manchester City.

Es con el pitido final cuando se puede ver a De Bruyne hablando con uno de los asistentes de Tedesco, cuando las cámaras captan un momento en el que se puede leer en los labios del jugador»lo dejo, lo dejo», una conversación que ha sido entendida en Bélgica como un adiós eventual de De Bruyne, similar al camino tomado por Courtois. Cabe destacar que tampoco estuvieron en esta última convocatoria con Bélgica Lukaku y Trossard, por lo que el seleccionador explicó que no fueron decisiones técnicas.

De Bruyne dio la cara tras la derrota y manifestó ante los medios su frustración y su parecer tras el partido, donde el juego del equipo «fue inaceptable». «Cuando no eres lo suficientemente bueno para llegar a lo más alto, tienes que darlo todo y yo ni siquiera vi eso», dijo con dureza De Bruyne, que seguía: «Puedo aceptar que no somos tan buenos como en 2018, soy el primero en decirlo, pero no puedo tolerar la forma en que jugamos esta noche. Fue inaceptable».

El seleccionador Tedesco también salió a rueda de prensa tras la derrota y reconoció que tiene mucho que analizar del partido: «La sensación es que tras 25 minutos nos caímos, eso es verdad, por lo demás tengo que analizarlo para entender qué pasó en el partido». Sobre las declaraciones de De Bruyne, que ya se habían producido, Tedesco expresó que le entendía: «Kevin es un ganador y tiene una mentalidad de ganador, es emocional y está decepcionado y por eso se puede expresar así». El periodista, confuso, le recalcó que De Bruyne «fue duro, nunca lo escuchamos como hoy», ante lo que Tedesco respondió: «No vi la entrevista».

El comunicado de Thibaut Courtois

«Quiero dirigirme a los aficionados belgas y a los seguidores de nuestra selección nacional. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha, así como a cada uno de ustedes que apoyan a los Diablos Rojos. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces», fueron las primeras palabras de Thibaut Courtois en relación a su eventual renuncia a la selección de Bélgica debido a la presencia de Tedesco, que ahora refuta De Bruyne.

«Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario», se expresaba el meta del Real Madrid, concluyendo: «La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa pero coherente decisión. Lamento haber decepcionado posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es la mejor manera de proceder para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo centrarse en la consecución de sus objetivos. Gracias por su inquebrantable apoyo, amor y comprensión».