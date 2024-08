Courtois anuncia que no volverá a jugar con Bélgica mientras siga Tedesco como seleccionador

Thibaut Courtois ha anunciado este viernes mediante un comunicado en sus redes sociales que no volverá a jugar con la selección belga mientras su seleccionador, Domenico Tedesco, siga al frente. El portero del Real Madrid ha tomado esta decisión por el bien de su selección y de su país. Hay que recordar que no fue convocado para disputar la pasada Eurocopa a pesar de demostrar que estaba en plenas condiciones tras superar su larga lesión.

Una decisión de Courtois que ya fue adelantada por OKDIARIO el pasado 14 de octubre de 2023. El portero madridista ya tenía tomada esta decisión desde hace un año, pero la aplazó después de sufrir aquella aparatosa lesión que le tuvo apartado casi toda la temporada pasada. Con esta idea ya en la mente, el portero belga quiere centrarse única y exclusivamente en el Real Madrid.

«Quiero dirigirme a los aficionados belgas y a los seguidores de nuestra selección nacional. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha, así como a cada uno de ustedes que apoyan a los Diablos Rojos. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces», comenzó señalando en su comunicado de este jueves el portero del Real Madrid.

«Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario. La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa pero coherente decisión. Lamento haber decepcionado posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es la mejor manera de proceder para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo centrarse en la consecución de sus objetivos. Gracias por su inquebrantable apoyo, amor y comprensión», culminó el guardameta belga.

Domenico Tedesco decidió semanas antes del inicio de la Eurocopa no convocar a Courtois para el torneo, a pesar de que el portero del Real Madrid estaba en plenas condiciones físicas. Lo demostró, por ejemplo, en la final de la Champions del pasado 1 de junio con una gran actuación bajo palos y en jornadas previas con el conjunto blanco bajo palos. El seleccionador dijo que él había renunciado. Courtois posteriormente lo acusó de mentiroso.

Un lío que viene de lejos cuando Courtois, antes de la lesión, abandonó la concentración belga. Sucedió en junio de 2023, hace ya más de un año. El portero del Real Madrid dejó la concentración en aquel momento por unas molestias y, tal y como asegura el portero, tenía el visto bueno de los médicos de la selección belga y del club blanco. Sin embargo, su seleccionador, Domenico Tedesco, no dijo lo mismo públicamente.

Esto dijo Tedesco en aquel momento: «Estoy sorprendido y conmocionado. No esperábamos que algo así sucediera. En marzo decidimos que De Bruyne sería capitán y Lukaku y Courtois en igualdad de condiciones en el grado de vicecapitán. Habíamos decidido que Lukaku llevaría el grupo contra Austria y Courtois contra Estonia. Todo estuvo bien, pero después del partido me dijo que estaba molesto y que se iría a casa. Intenté hablar con él porque era una decisión difícil. Tenemos una buena relación. Para mí nada ha cambiado, pero él ha tomado una decisión difícil. También tengo que asimilarlo y me tiene que dar explicaciones. Después de eso, ya veremos».

