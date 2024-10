Bruun mantiene el ritmo del Real Madrid en Liga

Suma y sigue el Real Madrid en la Liga F. Después de que no le dejaran ganar al Atlético en la última jornada, el conjunto blanco se ha impuesto en Fuenlabrada al Madrid CFF. Un gol de Signe Bruun en la primera parte ha sido suficiente para que las de Toril se leven el triunfo antes del parón y se mantengan en segunda posición, a la estela del Barcelona.

Las blancas afrontaban este partido buscando un nuevo triunfo que les permitiera mantener la buena racha del comienzo del curso. Sobre todo, es en el campeonato donde las madridistas han sacado su mejor versión, cediendo únicamente un empate en el derbi contra el Atlético, en un duelo en el que las impidieron hacerse con la victoria.

Fue un bochornoso penalti que señaló la árbitra lo que les impidió mantener el pleno de victorias. Ahora, llegaba otro derbi, ante el Madrid CFF, que no ha comenzado la Liga de la mejor manera. En el Fernando Torres de Fuenlabrada, las blancas se presentaron con varios cambios, destacando el cambio de dibujo, volviendo a las tres centrales, y sin Caroline Weir, Linda Caicedo, Feller, ni Athenea.

Las rotaciones pusieron de manifiesto lo que es una obviedad: este equipo tiene un gran fondo de armario. Los refuerzos las han llevado al club a dar un salto de nivel muy evidente. Y en Fuenlabrada se confirmó. Aunque ganaron por la mínima, mostraron una versión solvente, con una demostración a la contra que sirvió para darles el triunfo, con una enérgica Shei por la derecha.

Por su costado llegó el gol de las madridistas. Robo, conducción en velocidad, cambio de orientación, de nuevo balón al costado derecho para un centro que, tras rechace, aprovechó Bruun. La atacante nórdica dio luz al conjunto de Alberto Toril, con un gol que las llevó a un nuevo triunfo, para mantener la segunda plaza de la Liga F, igualado con el cuadro rojiblanco y a dos puntos del intratable campeón, Barcelona.

El equipo que dirige Juanjo Vila puso en problemas a las madridistas, que pese a ponerse en ventaja pronto no estuvieron nunca tranquilas. No funcionó plenamente el cambio de Toril a una defensa con tres centrales y no tuvo acierto ante la meta de Paola Ulloa, acertada, aunque al igual que Misa Rodríguez.

El Madrid CFF, a la vista de que el Real Madrid no ampliaba el resultado, tuvo arrestos para ir en busca de un empate que acabara con su racha de derrotas, pero no pudo y enlazó su quinto partido perdido de forma consecutiva.