Los brotes verdes del Real Madrid de Xabi Alonso

No todo es negativo en el Real Madrid de Xabi Alonso. Aunque el duro golpe recibido en semifinales del Mundial de Clubes frente al PSG ha sido difícil de digerir, el técnico tolosarra quiso poner en valor los aspectos positivos que deja el torneo. En rueda de prensa, el entrenador donostiarra reconoció que la experiencia, pese a la derrota, ha sido muy reveladora.

«Me voy con certezas. Este campeonato me ha dicho muchas cosas sobre lo que somos y lo que tenemos que mejorar. Me voy con una composición clara de cara al año que viene, en el que recuperaremos jugadores y habrá cambios. La próxima temporada será diferente, pero me quedo con toda la información que me ha dado este torneo. Queremos construir un equipo que juegue como una unidad, con todos involucrados», afirmó. Y motivos para creer, desde luego, no le faltan…

Un esquema de Xabi Alonso que ilusiona

Xabi ha podido ensayar con éxito un nuevo sistema táctico. El 3-5-2 ha resultado ser una fórmula prometedora que ha dotado al equipo de mayor agresividad, solidez y precisión. Aunque el margen de mejora sigue siendo amplio, las primeras sensaciones han sido muy alentadoras.

Huijsen, un intocable

Otra de las certezas que deja el torneo es el descubrimiento –o confirmación– de Dean Huijsen. El joven internacional español se ha ganado un sitio fijo en la defensa. Su ausencia ante el PSG dejó en evidencia lo importante que ya es para el equipo.

Gonzalo se suma a la causa

Estados Unidos también ha servido para confirmar la irrupción de un canterano que ha derribado la puerta del primer equipo. Gonzalo García ha marcado cuatro goles y dado una asistencia, convirtiéndose en pieza clave del once durante el Mundial de Clubes. Su futuro inmediato pasa, sin duda, por consolidarse en la primera plantilla.

El crecimiento de Güler

Arda Güler ha sido otra de las grandes noticias del torneo. El turco, que apenas contaba para Ancelotti, se ha hecho un hueco en el centro del campo bajo la dirección de Xabi Alonso. Se siente importante, aporta claridad y verticalidad desde el interior, y sigue creciendo partido a partido.

Militao y Carvajal ya están de vuelta

Por último, el técnico también regresa a Madrid con la buena noticia de que recupera a dos piezas clave: Eder Militao y Dani Carvajal. Ambos tuvieron minutos ante el PSG y, especialmente el brasileño, mostró un excelente nivel. Serán fundamentales en el próximo curso.