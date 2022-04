La victoria del Real Madrid ante el Getafe fue perfecta para los madridistas. Todo le salió bien a un equipo blanco que ganó con seriedad, que sigue manteniendo el colchón de puntos con sus perseguidores en la Liga y que pudo comprobar que la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti tiene mucho más que un once titular. “Camavinga y Valverde han demostrado que el equipo no es sólo once», aseguraba el italiano en rueda de prensa. Y la realidad es que el francés y el uruguayo demostraron que pueden dar descanso a Kroos y Modric. Pero también Lucas Vázquez brilló en el lateral derecho y Marcelo, que posiblemente ya no está para medirse a los mejores ataques del mundo, sigue siendo diferencial ante rivales de menor calado.

Una de las grandes alegrías de la victoria del Real Madrid ante el Getafe fue comprobar el nivel de Valverde y Camavinga. Ambos como interiores demostraron su calidad. El uruguayo y el francés permiten muy poco a los rivales y son capaces de construir fútbol. El galo siempre rinde cuando juega por dentro, una posición que le permite brillar y donde se siente protagonista. Fue clave en la presión de los blancos y un guardaespaldas de Marcelo. Aportó al equipo mucha energía y con el balón estuvo fino y fluido.

Por otro lado, a Valverde se le puede seguir metiendo en el plan B, aunque la realidad es que ya está en el grupo de los primeros espadas. Un jugador clave en los partidos grandes, como fue el del pasado miércoles en Stamford Bridge. Aporta poderío físico al centro del campo, suma en ataque y ayuda al lateral derecho, ya sea Dani Carvajal o Lucas Vázquez. Un portento que mejora a todo el equipo.

Marcelo, un ejemplo

Marcelo es un ejemplo. Sus últimos días como jugador del Real Madrid serán recordados por todos. Ya no es ese jugador diferencial, pero sigue sumando. Es posible que un partido como el del Chelsea le haga sufrir demasiado, pero en duelos como ante el Getafe su calidad y compromiso le permiten dar descanso a Mendy. El capitán todavía tiene que escribir alguna página en su brillante historia en el club blanco.

Lucas Vázquez y Rodrygo también han rendido con nota, demostrando que Ancelotti puede contar con ellos. El gallego ya es más lateral que extremo y siempre rinde, mientras que el brasileño pelea por hacerse con un hueco en el flanco diestro del ataque con Asensio. Ceballos, Nacho o Bale, que salieron en el segundo tiempo, también dejaron detalles que permiten al italiano poder contar con ellos.