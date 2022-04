Ancelotti: «No perdimos la cabeza después del baño contra el Barcelona»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Casemiro y Lucas Vázquez hicieron los goles de los blancos en un duelo cómodo y de poco desgaste. El italiano explicó en rueda de prensa que tras perder contra el Barcelona en el vestuario no se hicieron dramas y supieron mantener la cabeza fría.

Cambio de tendencia

“No perdimos la cabeza después del baño contra el Barcelona. Estuvimos equilibrados, teníamos ventaja y había que manejarla. Lo hicimos bien. Hoy podía ser un partido trampa, pero el equipo respondió bien. Ha salido todo perfecto”.

Noche perfecta

“Ha sido una noche muy buena. Teníamos un poco de preocupación, pero el equipo ha reaccionado muy bien. Los que han jugado menos estaban listos”.

Mendy

“Creo que podrá jugar. Tenía una sobrecarga. A última hora tuvo un malestar Mariano”.

El mejor momento

“Estamos bastante bien. El periodo de octubre a diciembre fue muy bueno, ya que cogimos ventaja”.

Ausencia de Casemiro

“Casemiro no estará contra el Sevilla, pero el partido de Camavinga y Valverde ha demostrado que el equipo no tiene sólo once jugadores”.

Recambio de Casemiro

“Es difícil decirlo. Kroos y Camavinga tienen características distintas. Se puede meter a Kroos si quieres la salida de balón limpia”.

Bale

“No me ha dolido que le pitasen. Está bien, está entrenando bien y tiene ganas de jugar. En un momento como estos, donde necesitamos a todos, la unidad es un aspecto muy importante”.

Una liga muy especial

“Es difícil de decir eso. Todos los títulos son importantes. La Liga no se ha terminado y tenemos partidos complicados. Me gustaría responder al final de temporada”.