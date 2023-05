José Bordalás acudió a la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu tras la derrota del Getafe ante el Real Madrid y habló sobre la entrada que sufrió Camavinga en los minutos finales. «Le he preguntado que como se encontraba. Me ha dicho que era un golpe. Es un lance del juego y no sé cómo se ha producido. Es una falta sin más. Espero que sólo sea un golpe y se recupere», explicó.

El técnico también alabó a Ancelotti, con el que mantiene una gran relación. «Es el mejor y siempre lo demuestra con resultados y rendimiento. Es el mejor entrenador», explicó. Además, dejó claro que «el miércoles el Real Madrid se juega el pase a la final de la Champions y todos les estamos apoyando».

Sobre Vinicius, Bordalás fue muy claro: «No tengo duda de que es el mejor del mundo. Le sale todo. Tiene mucha confianza y energía. Es un futbolista muy difícil. Hay muy buenos jugadores, pero está entre los mejores, sino el mejor».

«Son dos finales. El cabreo por no haber sacado un buen resultado ya está entre los futbolistas. No se puede conceder nada más. El sábado contra el Elche es ganar o ganar. Les he felicitado por el comportamiento que han tenido. Seguro que hacemos un gran encuentro, no tengo duda», explicó sobre la situación del Getafe y sus partidos en casa.