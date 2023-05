Ancelotti: «Camavinga sólo ha sufrido un golpe y se recuperará»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Un gol de Asensio dio el triunfo a los madridistas, que terminaron el duelo preocupados por estado de salud de Camavinga. El francés sufrió un golpe en la rodilla.

El partido

«Preparar estos partidos no es tan sencillo, los jugadores han sido serios y profesionales. La primera parte no ha sido con mucha intensidad. No tenemos otra manera para preparar el partido del miércoles. Nos deja buenas sensaciones para el próximo partido».

Los cambios

«Hemos mejorado la calidad con Toni, Luka y Vinicius. Estaban todos bien, por eso les puse en el campo. El equipo está bien. La buena noticia de Mendy que ha entrado después de una lesión importante. Ha hecho una buena primera parte. Llegamos al miércoles con todos los jugadores preparados».

Mendy

«Hemos pensado en meterle sólo 45 minutos, pero ha mostrado que está bien y estará listo para el miércoles».

Rendimiento de Militao

«Hoy ha estado bien, con Nacho, que son una pareja muy fiable. Hoy ha sido pesimista. Militao es un jugador muy importante como lo fue Rüdiger».

Camavinga

«Camavinga ha sido solo un golpe. Tiene 20 años y va a recuperar muy pronto. Se ha torcido un poco la rodilla. Mañana descansa, pero creo que el lunes entrenará con el equipo sin problema. La rodilla está estable, por lo que ahora le molesta un poco la parte interior y no es nada».

Descanso respecto al City

«Guaridola se ha quejado del calendario, que es demasiado apretado. En la ida nos tocó a nosotros y ahora al City. No es un calendario indicado y punto. No hay nada que añadir. Jugamos demasiados partidos. Guardiola tiene razón. Nosotros podríamos haber jugado el miércoles la ida. Todos los entrenadores se quejan del calendario. Alguien tiene que hacer algo para el futuro».

Hazard

«Para un jugador que no ha tenido minutos, una hora era suficiente».

Jugar con fuego

«Siempre se juega con fuego. Qué puedo hacer. He puesto en el campo una plantilla competitiva para que nadie se queje. He metido un equipo fresco».

Pintus y el equipo

«Tenemos un equipo médico muy alto. Hay que destacar a todos. Tenemos jugadores muy serios y profesionales. Hemos tenido problemas que hemos resulto bastante bien. Es un trabajo de todo el grupo. Tenemos una organización de un nivel muy alto».

Bordalás

«Le he deseado lo mejor».

Once del miércoles

«Las dudas las voy a tener. Llegamos con confianza. La alineación no era lo más importante».

Rüdiger

«Estaba cansado y le he dado descanso para el miércoles. Empezará el partido».