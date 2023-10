La bonita reacción de los niños el Instituto Vini Jr. al Trofeo Sócrates del jugador del Real Madrid

Vinicius Jr recibió en la gala del Balón de Oro el Trofeo Sócrates. Un premio que reconocía la gran labor social que lleva a cabo el futbolista brasileño en su país a través del Instituto Vini Jr, que busca dar soluciones pedagógicas en Brasil, uno de los países con mayores desigualdades y dificultades para el acceso a la educación. Los niños que forman parte de este proyecto del futbolista tuvieron una bonita reacción tras recibir el premio en París.

El Príncipe Alberto II de Mónaco entregó a Vinicius Jr el premio en el Teatro du Chatelet de París. Después, el brasileño tuvo unas palabras de recuerdo hacia su gran ídolo Pele y también recordó la importancia de lucha contra el racismo: «Estoy muy feliz de recibir este premio y poder ayudar a tantos niños en Brasil salir de las favelas. Es muy especial para mí. No me gusta hablar de racismo. Pero no me importa hacerlo cuando sea necesario. Espero que todos podamos ayudar a acabar con el racismo. Es muy triste hablar de racismo, a mí me gusta hablar de fútbol. Quiero transmitir fuerza para seguir en la lucha. Espero que haya menos incidentes con el racismo».

El Instituto Vini.Jr es la realización de un sueño no solo de Vini Jr, delantero del Real Madrid, sino también de su familia, de sus amigos y de todo el personal responsable de la carrera del atleta. Desde que el jugador firmó el primer contrato profesional, la familia comenzó a ayudar a algunas personas e instituciones en São Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro, donde nació y creció Vini. Pero el objetivo siempre fue construir un trabajo sólido, consistente y realmente transformador a largo plazo. El Instituto Vini.Jr se apoya en tres pilares:

Pilares del Instituto Vini Jr

Cultura digital: Entendemos que los estudiantes son los principales protagonistas de la Cultura Digital, pero necesitan apropiarse de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma consciente, responsable y crítica. Más que manejar equipamientos, jugar a los videojuegos y navegar en redes sociales, los estudiantes necesitan percibir la tecnología como aliada estratégica en su desarrollo personal.

Autonomía: Proponemos una práctica pedagógica que valore el conocimiento y las experiencias de cada niño, que respete su individualidad y que, de esa forma, construya autonomía. Creemos que la tecnología es una herramienta de apoyo para el proceso de construcción de autonomía en el estudiante, ya que podemos crear experiencias que garanticen su libertad y capacidad de tomar decisiones para conducir su propia vida.