En el Bernabéu empieza el ‘rock and roll’ para el Atlético

«El Atlético es rock and roll», decía el Mono Burgos. Bien lo sabía. Todos los caminos del Atlético llevan al Bernabéu. Ahí empiezan los vertiginosos 27 días que llevarán a los rojiblancos a enfrentarse al Real Madrid, Barcelona y Sevilla en Liga; de nuevo el Barcelona en Champions y Real Sociedad en la final de Copa del Rey. Todo en menos de un mes y con parón de selecciones incluido de por medio, con el temor que el Virus FIFA infunde.

La importancia de la segunda parte del mencionado calendario y la considerable distancia en Liga con la cabeza convierten el derbi de este domingo en descafeinado para los rojiblancos. Claro que no deja de ser un derbi. Lo sabe Simeone. «Siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad. Nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos. Creo que siempre es un partido que desde lo emocional se juega con mucha ilusión», explicó.

Tras el derbi habrá un envenenado parón de selecciones, al que viajarán tres cuartas partes de la plantilla rojiblanca y para el que el Atlético pondrá velas a cada jugador con el fin de evitar lesiones. Después de los regresos, los de Simeone mirarán al Barcelona con tres partidos que culminarán el set de enfrentamientos del curso entre ambos. Los tres restantes están repartidos de nuevo en dos competiciones diferentes. Uno en Liga y los dos restantes en Champions.

Un maratón de partidos que, además, se jugarán en apenas once días. La jornada liguera está fijada para el sábado 4 de abril a las 21:00 horas en el Metropolitano, mientras que la ida de cuartos de final se llevará a cabo el 7 de abril y la vuelta el 14. Apenas diez días de diferencia entre el primer duelo en Liga y el tercero en Champions. El agobio del calendario será mayor para el Atlético, pues entre medias debe viajar al Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla.

Ni que decir cuando finalice la eliminatoria continental, ya que cuatro días después disputarán la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad. La muchachada de Simeone deberá ponerse el mono de trabajo y el Cholo refrescar piernas. Un maratón de partidos de y rock and roll que empiezan este domingo en el Bernabéu. Simeone tiene a su equipo donde quería, en el mes de abril peleando por situaciones importantes. El Atlético mantiene el pulso en dos competiciones que se jugará en apenas dos semanas de margen. ‘Bendito problema’, pensará.