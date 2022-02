Benzema: «Siempre voy a forzar por el Real Madrid»

Karim Benzema fue el jugador elegido por el Real Madrid para atender a los medios de comunicación en la previa de la ida de los octavos de final de la Champions que medirá a los blancos con el PSG. El galo aseguró que siempre va a forzar por su equipo, pero sólo jugará si al probarse se encuentra bien.

Momento

“Son muchas horas de trabajo. Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar. Me siento bien. He recuperado bastante, pero tengo que tener un buen entrenamiento hoy”.

Listo para jugar

“Cuando estas fuera del campo es difícil. En la cabeza estoy preparado, pero ahora tengo que ver en el campo. Si tengo que jugar mañana voy a darlo todo”.

Jugar contra Mbappé

“Es un partido muy grande y jugar contra Kylian es especial porque jugamos en la selección juntos. Como todos saben un día puede llegar al Real Madrid. Lo más importante es ganar”.

Querido en Francia

“Es especial porque es un partido de Champions. Me siento bien en Francia cuando estoy con mi selección. La afición viene para ver cosas buenas”.

Dependencia de Benzema

“No lo tomo como una dependencia porque el equipo ha sabido ganar sin mí. Lo más importante es que lo he hecho todo para poder estar aquí. No hay que asumir riesgos, la temporada es larga”.

Messi

“No voy a hablar del fútbol de Messi porque para mí es extraordinario. En Francia esperan más goles, pero lo que hace en el campo es puro fútbol”.

Neymar

“Es un jugador top. No sé si está al cien por cien. Si juega será bueno para ellos”.

Favorito

“Creo que no hay. En el fútbol de hoy cualquiera puede ganar. Es un partido y el que tenga más ganas puede ganar”.

Forzar

“Yo siempre voy a forzar por mi equipo, si no me quedo en Madrid. No voy a forzar para lesionarme más. Voy a ver la sensación que tengo”.

Palabras a Mbappé

“Lo único que le puedo desear es que tenga un gran partido y que juegue como sabe. Es un grandísimo jugador”.

Goles en campo contrario

“Para mí no cambia nada. Lo más importante es meter goles”.

Acabar en Francia

“Estoy centrado en Madrid y cada año voy a seguir trabajando. Hablar del final es pronto. El Real Madrid es el mejor club del mundo”.