Benzema: «Florentino siempre ha estado en mi barco»

Karim Benzema celebró su «Balón de oro del pueblo», forjado en los momentos en que «era difícil», aseguró tras haber recibido su trofeo de manos de su mentor y predecesor francés en el palmarés, Zinedine Zidane, este lunes en París.

Discurso

“Mi mensaje no ha sido político. Mi familia me ha apoyado en todos los momentos complicados. Quería compartir con ellos el trofeo. Como siempre he dicho, desde hace mucho tiempo, ellos me ayudaron a imponerme en el campo y a seguir trabajando”.

34 años

“Siempre tenía el Balón de Oro en mi cabeza. Luego, lo que cambió fue después de los 30, que entró la ambición en mi cabeza. Ambición es

trabajar más, ser más decisivo. Cosas más importantes en el fútbol que entraron en mi cabeza. Me dije, puedo ser un líder en el equipo y estoy en el Madrid, el mejor club del mundo. Porque cuando tenía 21 o 22 años, no tenía la misma ambición que hoy. Pasé momentos difíciles, sobre todo cuando estaba en Valdebebas y todos mis compañeros estaban en la selección y yo no podía estar”.

Mensaje a Benzema niño

“Solo le diría que jugara al fútbol, que tuviera sus sueños, que son el Balón de Oro, Champions League, el Mundial… Y que siempre tenga la sonrisa en el campo a la hora de jugar. Porque el fútbol es una de las cosas más importantes de mi vida y en mi trabajo. Es un trabajo, pero como de niño, sigo con los mismos pensamientos en mi cabeza. De ir a jugar al fútbol, disfrutar y tener la cabeza en el campo”.

Sueños por cumplir

“Como siempre digo, tengo ambición. Nunca gané el Mundial con Francia. Cosas como esa todavía me quedan por cumplir. Es un objetivo. Tengo mucha ambición y confianza en mi mismo. Ir al Mundial, hacer todo lo posible para ganarlo es mi objetivo ahora mismo”.

Otro Balón de Oro

“Yo no soy así. Disfruto con las cosas que tengo. Si la tengo una vez en mi vida, perfecto. Si puedo tenerla dos o tres, igual. Primero hay que trabajar para llegar a este momento. Tengo que disfrutar, pero no bajar mi rendimiento en el campo. Decirte que pienso estar otra vez aquí, te diré que no. Sé que si hago cosas buenas con mis compañeros, puedo estar aquí. Disfruto de todo mi trabajo”.

Lewandowski

“No hay ninguna rivalidad. Somos dos jugadores diferentes. Hacéis vosotros la rivalidad. Yo entreno, me preparo… No pienso en otro jugador”.

Florentino

“El Madrid es el mejor club del mundo, pero tienes que estar bien en el campo para llegar a este trofeo. Como dije, tengo mucho respeto a Florentino porque siempre ha estado en mi barco. Estuvo en momentos muy difíciles conmigo. También estuvo con mis padres en mi casa de Lyon para ficharme para el Madrid. Sé que está feliz de mí. Me pone orgulloso de mi trabajo porque siempre me dijo que un día ganaría el Balón de Oro”.

Francia

“Le doy las gracias al presidente por la felicitación en redes. Cuando juego al fútbol, no entro en el campo para llamar a alguien o mandarle un mensaje a otro. Juego para darles emociones a los que me ven jugar. Sé que la gente está orgullosa de mí y podemos verlo. Por ello, digo y repito, es un Balón de Oro lo que he ganado”,