Karim Benzema analizó la derrota por la mínima del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de semifinales de la Champions League. El ariete francés fue uno de los grandes protagonistas del encuentro con un doblete, el segundo con un auténtico golazo a lo panenka que explicaría minutos después del pitido final.

«Una derrota nunca es buena porque tenemos ilusión con esta Champions. Lo más importante es que nunca bajamos los brazos y seguimos hasta el final. Ahora tenemos que ir al Bernabéu, necesitamos a la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica que es ganar», afirmaba Benzema, seguro de las posibilidades del Real Madrid pese a la derrota.

Crítico con el comienzo de partido del Real Madrid, Benzema habló de lo sucedido en los primeros minutos. «Si entras en un partido sin confianza y atrás pasa esto. El City es un buen equipo, juega en casa y presiona y te mete dos goles». «Vamos a decir que faltó un poquito de todo, de ambición, de presión de confianza y lo hicimos después. No podemos hacerlo siempre los 90 minutos», completaba.

Preguntado por el penalti a lo panenka, Benzema fue sincero. «Siempre me meto en la cabeza que si no tiras el penalti no lo fallas nunca. Tengo mucha confianza en mí, ha sido gol y está bien», finalizaba el galo, en declaraciones a Movistar +.