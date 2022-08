Benzema avisa a Lewandowski

Karim Benzema sigue imparable. El delantero del Real Madrid marcó un doblete en los minutos finales ante el Espanyol que sirvieron para que el conjunto blanco se llevase la victoria en la tercera jornada de la Liga Santander, manteniendo el pleno de triunfos de los de Ancelotti y evitando que Robert Lewandowski se escape en la carrera por el Pichichi. Las dos estrellas absolutas del campeonato apuntan a tener una pugna como las que tuvieron en su momento Cristiano y Messi por ser el máximo goleador y, de momento, el francés marca territorio ante el fichaje del Barcelona.

El capitán madridista respondió sobre el césped a los dos goles marcados por Lewandowski. El ariete culé fue el gran protagonista del Barça-Valladolid con dos tantos que permitieron a los de Xavi sumar también de tres. Tras los otros marcados en Anoeta en la jornada pasada, el polaco se marchaba a los cuatro goles, poniendo tierra de por medio con el galo, que hasta ese momento sumaba únicamente un gol.

Sin embargo, apenas dos horas después, Benzema mandaba un claro mensaje al azulgrana, con otro doblete que le llevan a vigilar de cerca al ex del Bayern. El francés mantiene su olfato goleador y no está dispuesto a ceder su trono este curso. La pasada temporada se consolidó como la gran estrella de la Liga y, aunque le ha salido una dura competencia, no pondrá las cosas nada sencillas a Lewandowski.

Al gol que marcó la jornada pasada ante el Celta, sumó dos nuevos tantos en Cornellá. Benzema resolvió para el equipo de Ancelotti un partido que se había complicado en exceso, sobre todo en la segunda parte. El Espanyol ahogaba por momentos al equipo y no fue hasta el 88′ cuando apareció para poner por delante a los blancos con un remate dificilísimo a un regalo de Rodrygo al segundo palo. Minutos después, ajustaba una falta aprovechándose de la expulsión de Lecomte y de que bajo palos se encontraba Cabrera.

Máxima igualdad

Acaba de comenzar la temporada y Karim Benzema y Robert Lewandowski prometen ya un gran espectáculo. El capitán del Real Madrid se llevó el pasado curso su primer Pichichi, marcando 27 goles en los 32 encuentros que disputó. Sin embargo, esta temporada le ha salido una competencia más que dura. La llegada del polaco al Barcelona incrementa la competitividad entre los dos equipos en Liga y, también, la de los dos mejores delanteros del mundo por los galardones individuales.

No han podido empezar mejor el curso ambos jugadores. Quieren ser el máximo goleador de la competición y sus registros así lo atesoran. Lewandowski es ahora mismo, junto con Borja Iglesias, el jugador que más goles ha marcado, con cuatro en tres jornadas. Les sigue el líder del conjunto blanco, con tres, en una lucha que se prevé más que igualada.