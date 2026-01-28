El Benfica, una bestia negra del Real Madrid en Europa

El Real Madrid se mide en la última jornada de la fase de liga de la Champions League a una de sus únicas bestias negras en competición europea. El Benfica se ha enfrentado al conjunto merengue en tres ocasiones, cosechando dos triunfos y una derrota. Un balance positivo ante el gran dominador de la Champions -y antes de la Copa de Europa- del que pocos equipos pueden presumir. El Real Madrid tendrá la oportunidad de empatar el duelo directo ante el equipo portugués 60 años después de su último partido.

Además, el Benfica consiguió romper otra de las máximas históricas del club blanco en Europa. El primer duelo entre ambos conjuntos no fue un partido cualquiera. Real Madrid y Benfica se midieron en la final de la Copa de Europa de 1962. El equipo merengue llegaba como dominador absoluto de la competición después de imponerse en las cinco primeras ediciones, una racha que se cortó en 1961. Tras vencer por 3-2 al FC Barcelona en la final, el Benfica se convirtió en el primer equipo en inscribir su nombre en el palmarés de la Copa de Europa tras el Real Madrid.

El partido por el título en Ámsterdam enfrentó a dos poderes: el glorioso pasado de los merengues frente al joven empuje de su sucesor en el trono europeo. Ferenc Puskás refrendó su idilio con las finales -en ‘La Quinta’ anotó cuatro tantos ante el Eintracht de Frankfurt- convirtiendo un hat-trick ante los lisboetas. El húngaro se quedó sólo. El Benfica, comandado por un doblete de Eusébio, se repuso al 0-2 inicial del Real Madrid para levantar su segunda Copa de Europa consecutiva con un marcador final de 5-3.

El equipo de la capital luso logró romper el idilio de los blancos con las finales europeas, un hecho que el paso del tiempo a puesto aún más en valor. El Real Madrid ha disputado un total de 18 partidos por el título entre la antigua Copa de Europa y la Champions League. Su balance total es de 15 triunfos y sólo tres derrotas. La primera de ellas, ya comentada, a manos del Benfica. Dos años después, repitieron derrota ante el Inter de Milán (2-1). La tercera y última llegaría en 1981, frente al Liverpool (1-0). Desde aquel encuentro ante los ingleses, el Real Madrid se ha impuesto en sus nueve últimas finales, todas ellas ya bajo el nombre de la UEFA Champions League.

Seis décadas sin un Benfica-Real Madrid

El último duelo entre Benfica y Real Madrid data del 17 de marzo de 1965, lo que supone seis décadas de espera desde un enfrentamiento que apuntaba a clásico europeo en sus primeros años. Lusos y españoles se midieron en los cuartos de final de la Copa de Europa 1964/65. El Benfica aplastó al Real Madrid en la ida con un contundente 5-1. Los blancos se impusieron en el partido de vuelta, por un insuficiente 2-1. El partido de esta noche en Da Luz volverá a enfrentar a los dos primeros campeones europeos.

El estadio del Benfica, pese a que el Real Madrid no ha vuelto a medirse al equipo luso, tiene un significado especial para el madridismo. El partido que cambió la historia reciente del club blanco se disputó en Da Luz. La victoria en la final de la Champions de 2014 ante el Atlético de Madrid, con el recordado cabezazo de Sergio Ramos, inició la segunda era dorada del Real Madrid en su historia. Desde aquel triunfo llegarían cuatro Champions en cinco temporadas y seis en 11 campañas. De aquella plantilla que levantó la ‘Orejona’ en Da Luz sólo ‘sobreviven’ Dani Carvajal y, en su caso desde el banquillo, Álvaro Arbeloa.