Bellingham desvela el motivo de su cambio en la celebración en los goles

Jude Bellingham fue el héroe de Inglaterra en su estreno en la Eurocopa contra Serbia, anotando el gol de la victoria e hizo una celebración diferente a la habitual. En el minuto 13 de partido, el jugador del Real Madrid conectó un cabezazo inapelable tras un centro de Bukayo Saka para hacer el primer y único gol del encuentro. Ese tanto daría los tres puntos a los de Southgate, aunque lo que más llamó la atención fue su peculiar celebración con Trent Alexander-Arnold.

El 10 nos tiene acostumbrados a celebrar sus goles abriendo los brazos de par en par mirando hacia la grada, pero esta vez hizo otra cosa antes. Bellingham se juntó con Alexander-Arnold, pusieron la rodilla izquierda en el suelo y se llevaron la mano derecha a la cara durante la celebración. Luego, el inglés se dirigió a la grada e hizo su clásico gesto. El MVP del partido compareció después ante los medios para explicar los motivos de esa peculiar celebración.

«Sí, obviamente es especial marcar en cualquier momento para Inglaterra, especialmente un gol para ganar un partido y un gol que nos da puntos y que puede contribuir a que, ojalá, tengamos un buen torneo», comenzó diciendo Bellingham sobre el partido y después explicó que su celebración fue por un juego al que juegan durante la concentración de la Eurocopa: «Y la celebración fue por un juego que jugamos llamado Wolf».

«Uno de los miembros del staff siempre pone una cara así cuando no sabe lo que está pasando. Así que fue una especie de pequeña celebración para el staff que trabaja tanto todos los días y no recibirán ningún premio como este ni tendrán los momentos que nosotros tenemos en el campo, pero los valoramos mucho. Y es importante que durante el torneo mantengamos esta atmósfera», añadió el futbolista del Real Madrid al término del partido.

MVP Bellingham

Jude Bellingham ha entrado en la Eurocopa por la puerta grande. El centrocampista del Real Madrid fue nombrado MVP del partido en el estreno de Inglaterra. Su gol dio tres puntos de oro al conjunto inglés. Southgate apostó por dar continuidad al madridista en la posición en la que ha jugado en su club esta temporada, y que tan bien le ha ido. Y le salió de maravilla porque así llegó el gol, con Jude entrando desde atrás.

«Me he acostumbrado a entrar en el área, jugar por las bandas o enfrentar a la gente por el medio. En el Madrid me he acostumbrado a jugar el balón por las bandas y entrar en el área y quería mantener mi forma en la Eurocopa», explicó el joven futbolista de apenas 20 años, que ya es el líder de una de las candidatas al título.

Sobre el partido y su gol, Bellingham se mostró muy feliz por este buen inicio: «Es un gran comienzo para mí personalmente, recuperar mi confianza y ayudarnos a ganar el partido es lo más importante. Tengo que estar preparado para todo durante los próximos seis o siete partidos y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, poner mi cuerpo en lo que sea para intentar ayudar al país a ganar el torneo».