El Bayern le da un ultimátum a Davies: «No le vamos a ofrecer más dinero»

Se vuelve a calentar la situación con Alphonso Davies tras las últimas palabras del presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeness. Después de una mala temporada en la que el equipo bávaro no ha ganado ningún título por primera vez en años, la directiva alemana se tenía que poner manos a la obra con el asunto del canadiense, cuyo fichaje por el Real Madrid es más que posible.

Al lateral izquierdo le queda un año de contrato y la intención del Bayern es que renueve cobrando lo mismo o, en su defecto, se marche. En este aspecto, los alemanes son bastante parecidos al Real Madrid, manteniendo esa filosofía de que allí sólo jugará quien quiera hacerlo y el que no tiene la puerta abierta.

Precisamente eso es lo que tiene que decidir Davies este verano después de poner fin a su participación en la Copa América. El Bayern, que ya ha desembolsado alrededor de 150 millones de euros en lo que va de mercado, necesita saber cuanto antes el camino que tomará uno de sus futbolistas emblema, que está cerca de llegar al Real Madrid a sus 23 años.

«Le dijimos muy claramente que, si no renueva su contrato, lo dejaremos expirar. No le vamos a ofrecer más dinero», remarcó Hoeness. Por su parte, el Real Madrid lo tiene muy claro. El club blanco, que está pensando en renovar a Ferland Mendy, no va a cometer ninguna locura por el canadiense, sabiendo que la fórmula de esperar un año más y que llegue libre ya ha dado muchos resultados en el pasado (David Alaba y Antonio Rüdiger) o de forma más reciente con Kylian Mbappé.

Paciencia con Davies en el Real Madrid

Y a lo que el Bayern le da un ultimátum, OKDIARIO ya contó que el fichaje de Davies por el Real Madrid se cocina a fuego lento. Como se ha comprobado con estas palabras de Hoeness, el canadiense sigue exigiendo un salario demasiado alto para renovar con prima incluida por la firma, algo que el equipo alemán no está dispuesto a aceptar.

Si el acuerdo sigue sin cerrarse y las posturas sin acercarse, la única salida factible para el canadiense es el Real Madrid, que espera tranquilo a que se desencadenen los acontecimientos. El club blanco no tiene ninguna prisa, ya que su planificación es, simplemente, magistral.

El entorno del defensa ha reducido algo sus pretensiones, de los 20 millones anuales iniciales a los 16 que pide ahora, pero sigue siendo un esfuerzo supremo para el club bávaro que, de momento, sólo se acerca a los 13 kilos por temporada. Max Eberl, nuevo director deportivo del Bayern, ha sido claro con el representante del futbolista. Si siguen moviéndose en esas cifras, no habrá acuerdo. Y, en ese escenario, el gigante alemán solo maneja una posible solución: la venta.

Si no hay renovación, desde las oficinas teutonas no van a permitir que el jugador salga gratis el próximo verano. Forzarán la venta para esta temporada, pero, en esta situación, la sartén por el mango la tendrá el Real Madrid, que nunca llegará a los 50 millones de euros que pide el Bayern por el traspaso.

Por lo tanto, en el Real Madrid saben que la paciencia es su mejor compañero de viaje en este momento. Saben que será una negociación larga y complicada, donde tendrán que hablar mucho con el Bayern, pero donde tienen las de ganar siempre que el canadiense se mantenga en su postura de no ampliar su contrato.