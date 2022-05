Atlético de Madrid y Real Madrid se miden en el Metropolitano en un derbi donde unos se juegan mucho más que tres puntos y los otros sólo el honor, que ya es suficiente. Los rojiblancos deben ganar a su eterno rival capitalino si no se quieren seguir complicando la clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que los blancos vivirán una noche de resaca tras una semana llena de alegrías en la que ganaron el título de Liga ante el Espanyol y dejaron una remontada para la historia frente al Manchester City para clasificarse a la final.

El Real Madrid llega a este partido con un sólo entrenamiento y con la sensación de que el trabajo ya está hecho, y bien hecho, hasta el próximo 28 de mayo, cuando se medirán al Liverpool en la final de la Champions. Los blancos tienen por delante cuatro partidos hasta la gran noche parisina que servirá a Ancelotti para mantener a sus jugadores activados y dar minutos a aquellos que han jugado menos.

Uno de estos futbolistas que no han tenido mucho protagonismo será Lunin, que se estrenará en Liga contra el Atlético. El resto del once será una mezcla de titulares y suplentes, pero como ha asegurado Ancelotti en rueda de prensa el equipo será lo más competitivo posible. Hay que recordar que para este duelo el italiano no podrá contar con Ceballos, Marcelo, Alaba, Bale, Jovic e Isco.

Obligados a ganar

El Atlético no puede fallar si no quiere poner en juego la cuarta posición. El Betis aprieta desde la quinta y aún restarán tres jornadas cuando finalice el derbi. Una situación más comprometida que la de su eterno rival, liberado y sin la ‘obligación’ del marcador.

Los colchoneros -que han ganado uno de sus tres últimos partidos en el Metropolitano- intentarán recuperar la solidez defensiva, tan anhelada este curso, para acercarse a la versión que les permitió ser campeones de Liga hace tan solo 12 meses. Para este domingo, Simeone tendrá varias bajas confirmadas que harán más difícil confeccionar su once.

No estarán ni Joao Félix, ni Thomas Lemar -en sus procesos de recuperación hasta la próxima temporada- y tampoco podrá ayudar al equipo Mario Hermoso, por acumulación de amonestaciones. Quién sí jugará finalmente es Reinildo, que vio cómo Apelación le quitó la tarjeta mostrada el pasado fin de semana.

En la delantera no estará Griezmann, que no marca desde el 6 de enero, y Cunha será titular. Además, Llorente y Carrasco auxiliarán en las bandas en busca de la profundidad y la frescura que puede echar de menos el Real Madrid. En definitiva, un derbi capital al que no le falta emoción aunque casi todo esté dicho en esta Liga.

Sin pasillo

No habrá pasillo. El Atlético de Madrid ha decidido no homenajear al campeón de Liga por el hecho de ser el Real Madrid. Durante la última semana han puesto un sinfín de excusas, pero la verdad es que los rojiblancos no quieren reconocer el brillante campeonato de su eterno rival capitalino. Un equipo que ha tomado el testigo de los colchoneros en el campeonato nacional conquistado el título a cinco jornadas del final y aventajando en 20 puntos a los de Simeone. Por lo tanto, el Atleti puede hablar del escarnio o humillación, pero el romper una tradición tan deportiva como nuestra, ya que fue el fútbol español el impulsor de este gesto, se debe a que, si unos no lo pueden entender, los otros no lo pueden soportar.