Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano. Los blancos llegan a este derbi como campeones de Liga y tras clasificarse para la Champions, pero con la obligación para el italiano de rotar. El técnico madridista confirmó la titularidad de Lunin y aseguró que el once lo decidirá el domingo.

Físico y dudas

“El equipo está bastante bien. Tenemos dudas de jugadores que no han recuperado. Hemos tenido dos días de descanso. La alineación la pensaré mañana, pero intentaremos sacar el mejor equipo. Mañana juega Lunin y le doy descanso a Courtois”.

Cuatro partidos

“Nos vienen bien para mantener el ritmo. No nos vamos a jugar la Liga, pero en este sentido tener ritmo y respetar la competición es importante. Sobre todo, respetar la camiseta, que nos obliga a hacer lo máximo siempre”.

Pasillo del Atlético

“Los italianos no estamos acostumbrados a esto. Cada uno tiene que hacer lo que siente y tenemos que respetarlo. El Atlético es un club al que respetamos mucho. Si lo hacen bien y si no lo hacen no pasa nada”.

Describir a Ancelotti

“Un hombre tranquilo al que le gusta lo que hace. Soy una persona normal que me gusta disfrutar de la vida. No soy un obsesionado del fútbol, que es mi pasión primaria. Tengo la suerte de trabajar en un mundo que le gusta”.

Bale

“Todo el mundo le tiene cariño y Bale se lo tiene a ellos. No ha estado porque no se puede mover. Hasta que no se va el bloqueo de la espalda no se puede mover”.

Temporada completa

“Es verdad. Nunca he llegado a este tramo en una situación así. Vaya semana hemos pasado con la Liga y la final. Para completar sería bueno intentar ganar el 28 de mayo. Si ganamos será la mejor temporada de mi carrera”.

El secreto de este equipo

“Esto es un grupo con mucha humildad. No hay jugadores arrogantes con mucho ego. Nadie piensa en ser más importante que otros y otros no piensan en ser menos importantes si juegan poco. El peso de la camiseta yo creo que cuenta mucho. El que tiene la camiseta del Real Madrid siente algo especial”.

Hasta cuando aguantará

“Si todo va bien aquí aguantaría hasta los 80. He disfrutado mucho y buscar un equipo mejor que el Real Madrid va a ser complicado. El día que el club se canse podría parar. Y no pasa nada, tengo muchas cosas que hacer”.

Davide

“Lo primero es un hijo y segundo un asistente. Ha demostrado que no está aquí por ser mi hijo. Es una persona humilde, seria y profesional. Tiene mucho entusiasmo. Tener un equipo joven me ayuda mucho a pensar en lo que puede pasar en una plantilla y en un partido”.

Nada después del Madrid

“Sí, no creo que haya un club más grande que el Real Madrid. Terminar aquí es terminar de la mejor manera. Quiero quedarme muchos años, ganar muchos títulos, pasármelo bien y disfrutar de esta ciudad. Después tengo que ser marido, abuelo y aficionado”.

Mejoría de Carvajal

“Ha sufrido mucho con los problemas que ha tenido. Le costó llegar a su mejor versión, pero gracias a su carácter lo consiguió. Es una pieza fundamental dentro de la plantilla. Contra el City nadie ha bajado los bajos y los primeros jugadores como Dani o Nacho. Está muy bien y nos está ayudando muchísimo”.

Segunda juventud

“Se puede decir. Yo he disfrutado todos los momentos de mi etapa. Lo pasé muy bien con el Nápoles y con el Everton, pero está claro que el Real Madrid es el Real Madrid. Volver es una luna de miel que sigue”.

Ceballos

“Ya he hablado con él y sabe muy bien lo que pensamos todos de él. Tiene que tomar la mejor decisión para él. Todo está muy claro. Si se queda estaríamos encantados”.