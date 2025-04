Declan Rice se marcó el partido de su vida. Ante el Real Madrid, el mediocampista inglés anotó un doblete de falta, algo que había ocurrido solamente tres veces en la historia de la Champions, que dejó encarrilada la victoria por 3-0 del Arsenal contra los blancos. «El mejor momento de mi carrera hasta la fecha», relata.

El mediocampista nunca había marcado de falta antes de aquel doble zarpazo. Es más, los Gunners llevaban desde 2021 sin marcar en aquella situación de juego. Cuatro de los últimos seis goles encajados por los madridistas fueron a balón parado. Habrá que corregirlo el próximo 16 de abril en el Santiago Bernabéu.

Así relató su primera falta Declan Rice: “Decíamos que íbamos a centrar. Cuando pasó un poco, vimos el espacio, y Saka me dijo: ‘Si lo sientes, ve a por él’. Pensé que lo iba a hacer. No tenía sentido centrar el balón desde ese ángulo, tendría que ser un golpeo delicado, y cuando vi la barrera… No tenía sentido centrar. Estoy feliz de haberlo hecho, porque fue mágico”.

Para la segunda, el inglés tuvo una charla similar a la que tuvo con Saka, pero ésta vez fue con Martin Odegaard. “Parece muy lejano, ni te das cuenta. Íbamos a tocarla y a ponerla Ødegaard y yo, pero Mbappé estaba demasiado pegado. Entonces pensé que tenía el lado del portero. Cuando lo vi, decidí que iba a ir a por él. Tenía confianza desde el primer disparo. Si se iba por encima del larguero, daba igual”, zanjó el británico.

Declan Rice is only the fourth player in history to score two direct free-kicks in the same Champions League game: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice

🇧🇷 Rivaldo

🇧🇷 Neymar

🇵🇹 Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/ZbBuazs32p — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 8, 2025

Courtois, culpable en la primera falta de Rice

Thibaut Courtois destacó como el mejor jugador del Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Arsenal, aunque ni sus numerosas paradas pudieron evitar una derrota contundente que deja al equipo al borde de la eliminación. Pese a su destacada actuación, el portero belga asumió responsabilidad por el primer gol de Declan Rice, señalando que debió ordenar un hombre más en la barrera.

«En las faltas pensé que había metido bien la barrera. Siempre añado un hombre extra para evitar estas curvas, pero esta vez no fue suficiente. El segundo gol fue un golazo. Son faltas innecesarias en zonas sin peligro; debemos evitarlas y seguir aprendiendo para que no nos pase en la vuelta», reflexionó el guardameta.

Courtois también destacó la fortaleza del Arsenal y su capacidad para presionar y jugar entre líneas. «En la primera parte aguantamos bien y creamos peligro al contragolpe, pero en la segunda mitad olvidamos cómo jugar bien al fútbol. No diría que hubo pánico, pero no estuvimos tranquilos con el balón», explicó. Añadió que los goles de falta y el tercer tanto fueron golpes duros y reconoció que el equipo no reaccionó correctamente.

El meta cree en la remontada

A pesar del 3-0 en contra, Courtois se mostró optimista sobre las posibilidades de remontar en el Santiago Bernabéu: «Hay que creer en este equipo. Si marcamos dos goles rápidos, el tercero llegará solo». También subrayó la necesidad de corregir errores y mejorar en los aspectos tácticos para tener opciones en el partido de vuelta.

Por último, Courtois descartó que la derrota se debiera a una falta de control por parte del Real Madrid, atribuyéndola más bien a la calidad y planteamiento del Arsenal: «El otro equipo fue fuerte y planteó bien el partido. En la primera mitad logramos salir de su presión, pero en la segunda no nos salió nada. Toca mejorar y aprender», zanjó.