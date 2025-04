El niño se hizo hombre: Odegaard espera al Real Madrid

En la temporada 2014-15, un joven noruego llegaba a Valdebebas con apenas 15 años. Con 16 años y 154 días, ese mismo niño entraba en la historia del Real Madrid tras ser el futbolista más joven en debutar con el primer equipo. Pues, una década más tarde, Martin Odegaard vuelve a cruzar caminos con el equipo de Chamartín. Esta vez, con el Arsenal, en unos cuartos de final de Champions League y siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Sí, desafortunadamente, Martin Odegaard no consiguió hacer historia en el Real Madrid. Había llegado a la Casa Blanca para ser uno de los proyectos de futuro. Ya era el relevo de Isco y de James, otro ‘zurdito’, aunque podía jugar también en posiciones más atrasadas, a lo Modric y Kroos.

No obstante, el jugador nórdico nunca consiguió hacerse un hueco en el Santiago Bernabéu. Ante, quizás, la falta de paciencia, el noruego no se quedó mucho tiempo en la capital española. Encadenó cesiones en Holanda con el Heerenveen y el Vitesse, antes de volver a España para jugar en la Real Sociedad.

En Anoeta es donde Martin explotó. Para la temporada 2019-20, el internacional con Noruega encajó perfectamente en el sistema de Imanol Alguacil. Con el club txuri urdin, el vikingo disputó 36 partidos, sumando siete goles y nueve asistencias. Además, uno de sus tantos eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey.

La campaña 2019-20 en Copa de la Real fue memorable y Odegaard se erigió como uno de los actores principales de la conquista del trofeo de Su Majestad el Rey. Aunque no pudo disputar la final por el COVID-19, que se jugó un año después de cuando estaba prevista, en abril de 2021 (porque ya estaba en el Arsenal), el noruego fue clave.

En cinco encuentros, Martin participó en seis dianas. Contra el Real Madrid, en cuartos de final, el mediocampista abrió la lata. Posteriormente, los vascos eliminaron a los blancos. Es la única vez que el ex canterano derrotó a los merengues (jugó tres veces contra ellos).

Nothing to see here, just Martin Odegaard, Alexander Isak and Mikel Merino putting 4 past Real Madrid!pic.twitter.com/u1wtp012fM pic.twitter.com/GLJm3AJnOJ

